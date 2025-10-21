接見十大傑出青年 鄭麗君：政府努力成青年後盾、成就更好臺灣

行政院副院長鄭麗君21日接見國際青年商會中華民國總會「第63屆十大傑出青年當選人」一行，並聆聽傑出青年分享感言。鄭麗君表示，感謝各當選人以不同專業為臺灣貢獻，兼具在地聲音和國際視野。當選人的耕耘鼓舞更多青年追夢，而政府也會努力做青年後盾，除了透過政策推動臺灣更創新繁榮、公義永續，也關注產業均衡發展，擴大社會投資支持國人實現自我，公私協力成就更好的臺灣。

鄭麗君致詞時表示，「十大傑出青年」今（114）年已邁入第63屆，歷年總計逾600位傑出青年當選，感謝青商總會每年持續舉辦選拔，讓當選人的事蹟得以鼓舞社會，為臺灣帶來改變力量、孕育希望，也引領更多青年勇於追夢、實現自我。過去她曾擔任「教育部青年發展署」前身「行政院青年輔導委員會」主任委員，見證多位傑出青年的事蹟與故事，很高興今日能代表行政院卓榮泰院長，歡迎青商總會蔡政諺總會長及各當選人，並聆聽各當選人以不同專業為社會耕耘貢獻的事蹟。

鄭麗君指出，今年當選的11位傑出青年均有精采故事，如楊璽先生在大華府地區擔任資深律師，積極協助在美國際學生與弱勢群體；江智聖醫師提出結合奈米藥物與免疫療法的創新構想，為人類健康帶來希望，也呼應賴清德總統重視的「健康臺灣」；文國士先生打造「萬8計畫」，建構安置兒少的支持系統，照顧弱勢孩子；林智偉先生以對藝術的熱情與堅持，為臺灣當代馬戲在國際舞臺上，展現臺灣獨特的文化軟實力；劉育育女士實踐青年返鄉、深耕地方，以社區行動與創新治理帶動地方新希望、翻轉地方政治；薛雍霖先生以科技創新進行小丑魚養殖，創造臺灣養殖產業的新高度、新價值與新願景；邱維辰先生是 AI 與電腦視覺領域的專家，享有國際聲譽；「大廚老師」蔡明哲先生是業界名廚更是飲食教育傳道者；林東閔先生推動電動車產業，推動企業ESG實踐；還有臺灣體操史上首位單槓奧運奪牌選手的「亞洲貓王」唐嘉鴻先生，以及長期推動國際交流，讓世界理解臺灣、支持臺灣的郭家佑女士。

鄭麗君指出，各當選人引領青年追夢，政府也會努力做青年後盾，行政院已送出《青年基本法》，希望透過立法支持青年發展；教育部青年署提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，擴大青年國際連結的經驗。在座青年是各產業的創新者與行動者，在卓院長領導下，政府希望透過政策推動臺灣邁向創新繁榮、公義永續。面對著淨零及數位的雙軸轉型的挑戰，以淨零轉型邁向永續發展的腳步不能慢下來，我們更要以創新驅動的思維來帶動下階段的經濟發展。政府已提出「AI新十大建設」計畫，除了擴大臺灣在前瞻科技研發創新及先進製造的優勢，更期待以AI應用帶動百工百業發展，造福社會及生活福祉。

鄭麗君進一步說明，政府也關注產業均衡發展，希望推動擴大內需、振興中小微企業。她曾任文化部長，也協助運動部成立，認為國家應透過文化、運動等軟實力，增進國人生活幸福感，創造幸福經濟，並在國際擦亮國家品牌。她強調，透過軟、硬實力共同發展，讓經濟由內而外，擴大臺灣在國際的優勢地位，在此經濟發展過程中，為每個人創造更多元機會。

鄭麗君表示，國人自我實現需要社會共同支持，政府擴大社會投資於教育、托育、照顧、醫療、居住、勞動等支持體系，支持民眾成為更好的自己，臺灣就能成為更好的臺灣。她抱此信念持續在公共事務努力，而在座傑出青年也是憑藉初衷及理想持續奮鬥，盼彼此共勉，共同打造更好的臺灣。