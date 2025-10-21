AI需求帶動9月外銷訂單創新高 電子、資通訊產品雙雙刷新紀錄

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部統計處21日公布，9月外銷訂單金額達702.2億美元，改寫史上單月新高，主要動能來自電子與資訊通信產品，雙雙寫下單月接單新紀錄。圖／聯合報系資料照片

經濟部統計處21日公布，9月外銷訂單金額達702.2億美元，改寫史上單月新高，主要動能來自電子與資訊通信產品，雙雙寫下單月接單新紀錄。統計處指出，AI、高效能運算及雲端應用需求強勁，帶動整體接單表現亮眼，不過部分傳統產業需求仍顯疲弱，海外產能過剩也抵銷部分增幅。

受惠於新興科技應用及消費性電子新品備貨潮，電子產品與資訊通信產品接單成長明顯，9月分別達277.3億及234.3億美元，年增45.9%與33.1%，雙雙改寫歷史新高。累計前三季，電子與資訊通信產品接單金額分別年增36.6%與25.9%，持續扮演外銷成長的主力。

經濟部統計處處長黃偉傑表示，電子產品接單成長主因AI、高效能運算應用持續擴增，帶動晶片通路、IC設計、印刷電路板、封測、被動元件與記憶體等供應鏈接單明顯增加；資訊通信產品則受惠AI及雲端產業需求強勁，推升伺服器、網通產品等接單成長。

除高科技產品外，光學器材、機械產品同樣呈雙位數成長。光學器材接單20.9億美元，年增11.2%，主因光學檢測設備、背光模組及鏡頭需求增加；機械產品18億美元，年增11.4%，受半導體與自動化設備需求帶動。化學品更是由黑翻紅，接單13.9億美元，年增1.4%，主因為藥品與石化產品需求回升。

傳產表現則相對疲弱，基本金屬製品、塑橡膠製品皆為衰退。基本金屬製品接單18.8億美元，年減6.3%，主因鋼市需求疲軟，客戶下單趨向保守導致接單減少；塑橡膠製品13.8億美元，年減10%，反映海外同業產能過剩壓抑接單動能。

展望10月，統計處指出，企業對後市看法略趨保守，預期接單增加者占14.4%、持平者57.6%、減少者28%，顯示科技產品接單仍具支撐力，但成長動能將趨緩。

各貨品類別之主要接單地區統計。經濟部統計處資料
AI 經濟部 消費

