水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

國民黨立委王育敏今日在總質詢指出，水庫光電板設施超過使用年限，恐已違法，經濟部下午澄清表示，水庫光電板的申請使用，不適用《水庫蓄水範圍使用管理辦法》，因此沒有違法。

在民生用水來源的水庫上蓋光電板、清洗光電板，導致民眾對於用水品質有很大疑慮，王育敏21日在立法院質詢行政院長卓榮泰時指出，依據《水庫蓄水範圍使用管理辦法》規範許可使用年限不得超過3年，但卓榮泰說，他們核准是7年，遭王育敏批評違法。

經濟部說明，水庫管理機關主導規劃水庫型光電案場，因屬於管理機關在其管制區域內的財產利用行為，所以不必依據《水庫蓄水範圍使用管理辦法》申請，此類案場的審查程序中，水庫管理機關本身就被納為審查單位，可確保案場符合相關安全與環境規範。

水利署表示，甲方是水庫管理機關，乙方是光電廠商，因為是管理機關甲方在管制區內的財產，因此依據相關規定都是不需要申請的，至於年限，則是按照各主管機關規定的年限去做。

水利署並且舉例，在水庫上面可能因為公共安全而必須設置步道等工程，這些工程也屬於水庫管理機關，因此哪些可以做，哪些不能做，安全評估如何，「我們管理上會知道，所以不需要做任何申請」。

水庫管理機關自己決定要水庫上設置光電板，並且自己審查可以設置光電板的制度，遭質疑「球員兼裁判」，水利署回應，庫區可以做什麼事，庫區自己最清楚，相關的安規範，水庫管理單位都會在合約上要求。

此外，針對外界高度關注的水庫太陽能板清洗問題，經濟部表示，業者已承諾僅使用清水進行清洗，並將此規定納入合約條款，水庫管理單位也會派員會同監看，同時水庫光電案場的水質檢測，廠商會檢測，主管機關抽驗把關。

目前台灣共有6座水庫設有光電設施，其中5座位於台灣本島，1座位於外島。本島的5座中，有3座由農田水利會管理，1座是水利署、1座是自來水公司管理。各水庫光電設置容量：阿公店水庫約10.4MW、內埔子水庫約2MW、鹽水埤水庫約2MW、鳳山水庫2MW、烏山頭水庫 約13.7M、金湖水庫約2.1MW。