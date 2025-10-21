快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國內目前有6座水庫有水面光電設施，經濟部認為，光電板屬於庫區財產，依法不需申請。圖／本報系資料照片
國內目前有6座水庫有水面光電設施，經濟部認為，光電板屬於庫區財產，依法不需申請。圖／本報系資料照片

國民黨立委王育敏今日在總質詢指出，水庫光電板設施超過使用年限，恐已違法，經濟部下午澄清表示，水庫光電板的申請使用，不適用《水庫蓄水範圍使用管理辦法》，因此沒有違法。

在民生用水來源的水庫上蓋光電板、清洗光電板，導致民眾對於用水品質有很大疑慮，王育敏21日在立法院質詢行政院長卓榮泰時指出，依據《水庫蓄水範圍使用管理辦法》規範許可使用年限不得超過3年，但卓榮泰說，他們核准是7年，遭王育敏批評違法。

經濟部說明，水庫管理機關主導規劃水庫型光電案場，因屬於管理機關在其管制區域內的財產利用行為，所以不必依據《水庫蓄水範圍使用管理辦法》申請，此類案場的審查程序中，水庫管理機關本身就被納為審查單位，可確保案場符合相關安全與環境規範。

水利署表示，甲方是水庫管理機關，乙方是光電廠商，因為是管理機關甲方在管制區內的財產，因此依據相關規定都是不需要申請的，至於年限，則是按照各主管機關規定的年限去做。

水利署並且舉例，在水庫上面可能因為公共安全而必須設置步道等工程，這些工程也屬於水庫管理機關，因此哪些可以做，哪些不能做，安全評估如何，「我們管理上會知道，所以不需要做任何申請」。

水庫管理機關自己決定要水庫上設置光電板，並且自己審查可以設置光電板的制度，遭質疑「球員兼裁判」，水利署回應，庫區可以做什麼事，庫區自己最清楚，相關的安規範，水庫管理單位都會在合約上要求。

此外，針對外界高度關注的水庫太陽能板清洗問題，經濟部表示，業者已承諾僅使用清水進行清洗，並將此規定納入合約條款，水庫管理單位也會派員會同監看，同時水庫光電案場的水質檢測，廠商會檢測，主管機關抽驗把關。

目前台灣共有6座水庫設有光電設施，其中5座位於台灣本島，1座位於外島。本島的5座中，有3座由農田水利會管理，1座是水利署、1座是自來水公司管理。各水庫光電設置容量：阿公店水庫約10.4MW、內埔子水庫約2MW、鹽水埤水庫約2MW、鳳山水庫2MW、烏山頭水庫 約13.7M、金湖水庫約2.1MW。

水庫 光電 水利署 經濟部 王育敏

延伸閱讀

鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

立委指水庫型光電違反使用年限 卓榮泰：不可能違法

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年

相關新聞

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

國民黨立委王育敏今日在總質詢指出，水庫光電板設施超過使用年限，恐已違法，經濟部下午澄清表示，水庫光電板的申請使用，不適用...

接見十大傑出青年 鄭麗君：政府努力成青年後盾、成就更好臺灣

行政院副院長鄭麗君21日接見國際青年商會中華民國總會「第63屆十大傑出青年當選人」一行，並聆聽傑出青年分享感言。鄭麗君表...

AI需求帶動9月外銷訂單創新高 電子、資通訊產品雙雙刷新紀錄

經濟部統計處21日公布，9月外銷訂單金額達702.2億美元，改寫史上單月新高，主要動能來自電子與資訊通信產品，雙雙寫下單...

連8紅！9月外銷訂單702.2億美元 創歷史新紀錄

經濟部21日公布，9月外銷訂單702.2億美元、第3季外銷訂單1,906.9億美元、截至9月外銷訂單5,243.7億美元...

APEC領袖代表行前會 賴總統交付三大任務

賴清德總統21日下午出席「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」。賴總統表示，期許林領袖代表今年與會時，...

賴總統：政府有責穩定匯率 關稅談判近日有好進展

賴清德總統21日前往台中出席「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」。他提到，台美關稅談判並未涉及匯率議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。