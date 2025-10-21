台灣美國運通新人事 蔡宗修出任董事長暨總經理

美國運通宣布，委任蔡宗修為台灣美國運通董事長暨總經理，負責領導美國運通在台灣的卡業務。

蔡宗修2011年加入美國運通，多年來在不同市場及業務範疇累積了豐富的管理經驗，涵蓋風險管理、商業支付及信用營運。

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示，蔡宗修對美國運通在不同市場的業務有透徹的瞭解，並因曾在亞洲各地擔任要職，而具備廣泛的管理視野。相信，在他的帶領下，美國運通將持續為客戶、特約商店及合作夥伴等創造更高價值，同時提升我們在高端市場的地位，並推動美國運通在台的長遠發展。

蔡宗修表示，自己非常榮幸能接任此職，並將持續以專業與熱忱服務卡會員及合作夥伴。自1971 年進入台灣以來，美國運通建立了穩固的基礎，積極促進支付生態系的發展，並支持在地企業的成長；將持續深耕台灣市場，以優質服務及非凡體驗推動業務穩健成長。

在接任此職前，蔡宗修擔任美國運通亞洲區國際市場卡業務（商業卡）副總裁暨總經理，負責推動企業客戶業務成長、客戶關係經營並推動產品開發。他亦曾任美國運通大中華區副總裁暨首席信用官，並於日本與澳洲擔任多項信用與詐欺風險管理相關職務，累積深厚專業經驗。

在加盟美國運通之前，則曾於澳洲 GE Capital 從事風險管理工作。他擁有澳洲麥格理大學商業（精算學）與電腦科學雙學士學位，以及雪梨科技大學計量金融碩士學位，並為特許金融分析師（CFA）、認證金融風險管理師（FRM）及精算師。