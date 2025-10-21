快訊

連8紅！9月外銷訂單702.2億美元 創歷史新紀錄

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部21日公布，9月外銷訂單702.2億美元、第3季外銷訂單1,906.9億美元、截至9月外銷訂單5,243.7億美元，皆刷新紀錄。

至於在主要接單貨品方面，以資通訊產品達234.3億美元，年增33.1%，創單月新高，主因為受惠於人工智慧及雲端產業需求強勁；至於電子產品在9月單月也達277.3億美元，年增45.9%，也創下單月新高，主因人工智慧、高效能運算等應用持續擴增，帶動 IC 製造、晶片通路、IC設計、印刷電路板、封測、被動元件及記憶體等接單成長。

經濟部說明，9月外銷訂單702.2億美元，較上月增17.0%，較上年同月增30.5%，主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，惟部分傳統貨品因需求仍未明顯回溫，加上受到海外同業產能過剩影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用及消費性電子新品備貨商機挹注，推升電子及資訊通信產品接單成長，9月接單分別年增45.9%、年33.1%；光學器材因光學檢測及量測設備、背光模組及光學鏡頭接單成長，年增11.2%。

展望未來，貿易政策不確定性及地緣政治風險等因素，持續牽制全球經貿動能，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技商機持續拓展，對我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求不墜，加上第4季進入歐美年終銷售旺季，可望挹注外銷接單動能穩步成長。據外銷訂單受查廠商對10月份接單看法，預期接單將較9月份增加的廠商家數占14.4%，持平者占57.6%，而減少者占28.0%。預估10月外銷訂單金額可望落在686-706億美元之間。

此外，經濟部統計處長黃偉傑表示，預估第4季的成長動能將會延續，按此推估今年全年外銷訂單有望刷新歷史紀錄。

人工智慧 經濟部 外銷

相關新聞

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產 設置依法不用申請

國民黨立委王育敏今日在總質詢指出，水庫光電板設施超過使用年限，恐已違法，經濟部下午澄清表示，水庫光電板的申請使用，不適用...

APEC領袖代表行前會 賴總統交付三大任務

賴清德總統21日下午出席「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」。賴總統表示，期許林領袖代表今年與會時，...

賴總統：政府有責穩定匯率 關稅談判近日有好進展

賴清德總統21日前往台中出席「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」。他提到，台美關稅談判並未涉及匯率議題...

車輛中心「智慧車電自駕車場域」21日啟用 豪雨濃霧皆可測

經濟部今日啟用亞洲最前瞻的「智慧車電自駕車場域」，可模擬濃霧、暴雨、隧道與橋梁等多樣環境，提供全天候智慧車輛測試條件，此...

外送專法朝野都提 籲政院提草案

「外送專法要確保平台演算法透明、並要建立最低薪資、規定職災險與合理收費機制！」國民黨團21日與外送工會召開記者會，呼籲朝野一同制定…

