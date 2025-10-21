快訊

研究：台灣5%工商用CFE年可省255億元 儲能認證待補強

中央社／ 台北21日電

英國研究，台灣若5%工商業走向全時無碳電力（CFE），每年能省下新台幣255億元，但再生能源憑證未認定儲能電池為無碳電力，不利達成目標。學者表示，台灣已開始研究設置無碳電力憑證，評估納入再生能源以外的可行性。

英國非營利組織TransitionZero今天發布「台灣全時無碳電力的系統級影響報告」（System-level impacts of24/7 CFE：Taiwan）。

全時無碳電力（Carbon Free Electricity，簡稱CFE）是由聯合國能源組織和永續能源發展組織（SEforALL）共同發起的倡議。而「24/7 CFE」是指一週7天、一天24小時持續使用無碳排放的電力。

本次TransitionZero發布的報告，研究資金來自Google，模擬亞洲五國（日本、印度、新加坡、馬來西亞與台灣）的電力系統，探討2030年工商業使用全時無碳電力對於電力系統的影響。

此項研究的前提為「工商業對無碳電力的需求是全國電力的5%」，如果這5%的需求採用全時無碳電力需求達80%（CFE80），每年能省下新台幣255億元，並減少500萬噸二氧化碳當量的排放，且成本比現行電價還低。

TransitionZero指出，台灣現行的無碳能源認證系統，僅有「再生能源憑證」，其中無碳電力來源認定，並未包含儲能電池，不利於用戶達成CFE目標。

就台灣目前的情境分析，TransitionZero認為，CFE80的技術組合中，陸域風電、地熱、光電是無碳電力新增的重要選項；然而陸域風電現在可額外新增的潛能可能都被耗盡，其次是太陽光電，第三個是地熱，所以必須新增離岸風電與儲能的設備；此外，若透過採用多元的新型可調度技術，例如搭配碳捕捉的燃氣渦輪以及液態空氣儲能等，可避免成本大幅上升。

台灣科技媒體中心今天邀請台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪、台北科技大學工業工程與管理系助理教授徐昕煒，以台灣情況為基礎，分析報告的推論是否能合理評估台灣的情況。

陳彥豪說，政府依據國家淨零排放目標，也開始研究達成全時無碳電力相關課題。如強化碳捕捉與儲存的社會溝通；在制度上開始研究設置無碳電力憑證，納入再生能源以外的無碳電力的可行性。

徐昕煒認為，在供給面上，報告中使用政府數據推估是合理的，但實際上地熱在台灣的發展還有很多挑戰，陸域風機也遇到瓶頸；而報告中的碳捕捉成本使用國際資料平均來計算，但台灣實際的成本可能會較國際高。

台灣電力股份有限公司電源開發處電源策畫組課長曾家彥另外補充，台電正積極評估包括氫能、氨能及碳捕捉等技術的成熟性，未來適時進行商業化導入。

