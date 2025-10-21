APEC領袖代表行前會 賴總統交付三大任務

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影
賴清德總統21日下午出席「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」。賴總統表示，期許林領袖代表今年與會時，向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣下列三項重要主張。

企業代表林之晨、國科會主委吳誠文、經貿辦談判代表楊珍妮、外交部長林佳龍、國安會諮委徐斯儉、國安會副秘趙怡翔等人皆出席。總統府秘書長潘孟安、國安會主委吳釗燮亦陪同領袖代表，出席本次行前記者會。

賴總統出席2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團行前記者會談話，致詞全文如下：

今年的APEC經濟領袖會議，將在這個月31號，在韓國慶州召開，我要特別感謝林信義資政接受邀請，再次擔任領袖代表，率團出席會議。

去年，林領袖代表也代表國家，率團遠赴 秘魯利馬，出席APEC經濟領袖會議，不僅與各國領袖密切互動，增進台灣的國際能見度，也促成我們和其他區域內的經濟體，展開進一步的合作。

APEC是亞太地區最重要的經濟合作組織，台灣從1991年成為正式會員以來，一向都積極參與，並做出許多具體貢獻，深獲其他經濟體的肯定。今年APEC的主題是，「打造永續明天」，聚焦在 「連結、創新、繁榮」三大議題，也與我們的政策目標方向一致。

面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，我們要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

我期許林領袖代表今年與會時，向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣下列三項重要主張：

第一，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展。

我們要讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰。

我們正在從「製造」轉向「創造」，我們非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

第三，台灣正加速推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

面對人工智慧重塑全球經濟與社會秩序，我們要加速推動「AI新十大建設」，以「人」為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化。同時推動「健康台灣」，在APEC推廣「智慧健康」倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。

我深信，藉由林領袖代表豐富的經驗，台灣將能和APEC成員，針對共同關切的議題，加強交流，並開創在各領域合作的機會。

在座的各位代表團團員，都是協助台灣走向世界的重要力量，我要感謝各位的努力和付出，也祝福行程平安順利、圓滿成功。謝謝大家！

APEC 國安會 AI 半導體 賴清德

