集邦：第4季節慶買氣恐趨保守 MLCC 供給兩極化加劇

根據TrendForce最新MLCC研究，美國9月ADP就業人數下滑幅度達兩年半以來最大，聯準會(FED)更因政府運作停擺，缺乏決策指引數據；此外，全球電子產品持續籠罩在232條款調查可能提高關稅的陰霾中；2025年第4季全球經濟面臨更高的不確定性，衝擊消費者與投資市場信心，恐將對年末消費支出構成壓力，也導致供應鏈廠商保守看待接下來的節慶需求。

中國大陸十一長假未明顯刺激買氣，反映「降級消費」已成主流。TrendForce指出，Huawei、Xiaomi、OPPO等手機品牌第4季訂單季減12~15%，筆電需求亦減少8-~0%。AI server訂單雖持續成長，但集中在Foxconn、Quanta、Wistron等少數ODM廠商。Huaqin、Wingtech等手機ODM的備貨態度則轉趨保守，以急單為主，避免庫存升高風險，連帶使供應鏈備貨與出貨節奏放緩。

今年iPhone 17系列出貨意外亮眼，拉動Murata(村田)、Taiyo Yuden(太誘)等MLCC供應商10月加單，月增幅達5%，但仍難以完全彌補整體市場需求下滑的缺口。第4季節慶買氣保守、訂單波動明顯，預示2026年首季產業仍將面臨庫存與產能調節壓力。

TrendForce表示，目前MLCC市場供給呈明顯兩極化。Murata、Taiyo Yuden、Samsung等日韓大廠受惠AI server與Apple新機帶動，第4季高容值規格急單不斷，出貨穩健。Murata在9月MLCC出貨總量已突破1,400億顆，寫下歷史新高。

相較之下，台、陸廠因手機與筆電需求疲弱、備貨謹慎，B/B Ratio(接單與出貨比)明顯下滑。面對市場逆風，供應商已透過產能調整、自動化提升，與導入本土原料以壓低成本。

整體而言，第4季MLCC市場由AI基礎建設撐場，消費電子需求疲弱，加上經濟、政策風險交織，挑戰加劇。TrendForce預估，在OEM/ODM保守備貨的基調下，除高階MLCC營收得以維持穩健增長外，消費規格MLCC訂單前景恐難逆勢反彈，供應商勢必得在降本增效與產能配置間取得平衡，以降低運營風險。