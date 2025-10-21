賴總統：政府有責穩定匯率 關稅談判近日有好進展

賴清德總統21日前往台中出席「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會X五金工業展」。他提到，台美關稅談判並未涉及匯率議題，但政府有責任穩定匯率、改善投資環境；對美關稅談判近日應會有好的進展，希望不僅平衡台美貿易逆差，更能深化台美經貿合作。

包括立法院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕，及立委何欣純、楊瓊瓔，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，很高興能夠來到台中參加今日活動，與大家共同迎接歷史性的一刻，恭喜產業界各位好朋友開啟中台灣、甚至整個台灣工具機產業新的一頁。

他指出，本屆以「Team Taiwan—攜手打造台灣製造新韌性」為主題，展現中央與地方、政府與產業界共同推動「台灣製造」更上層樓的決心，也希望再次擦亮「台灣製造」這塊重要品牌。

賴總統提到，從全新啟用的「台中國際會展中心」可看出中央與地方合作的成果，由前市長林佳龍規劃設計，盧秀燕市長上任後持續推動，不分黨派一棒接一棒，投入近90億元全力建設。

他也感謝外貿協會黃志芳董事長率領團隊承擔會展營運任務，內裝耗資 4.5 億元，如期趕工完成，在今日順利開館。

賴總統說明，第一期工程主要由台中市政府負責，第二期尚有兩個館場持續規劃，他承諾中央將大力支持工程順利完成，也感謝主辦單位—台灣手工具工業同業公會及朗盛行銷公司的用心與努力，以及共同舉辦單位—台中市政府、外貿協會的支持，是台灣拚經濟的典範。

賴總統感謝產業界先進共襄盛舉，本次展覽共有近400家業者、800個攤位，吸引數十國廠商到台灣參展，相信未來展覽會越辦越好、規模也會越來越盛大。他提到展覽主題為Team Taiwan，台灣不僅在12強棒球賽中拿下世界冠軍，在全球手工具供應鏈中也是世界級一等一。

賴總統指出，台灣的手工具及五金零組件名揚國際，套筒、扳手、手鉗及氣動工具等精密創新產品也外銷超過一百多個國家，並以「高品質、高韌性、交期快」的優勢獲得各國讚譽，五金手工具產業是台灣中小企業出口的重要基石，政府會與產業攜手努力，維持在全球供應鏈的領先地位。

此外，台灣中小微型企業面臨諸多挑戰，手工具機業也不例外，包括地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策及匯率波動等，政府會一一克服這些挑戰，開拓更好的產業發展空間，讓各產業共同成長。

賴總統表示，此次台美關稅談判並未涉及匯率議題，但政府有責任穩定匯率、改善投資環境，讓業界可以立足台灣、布局全球、行銷全世界；對美關稅談判近日應會有好的進展，政府秉持「國家利益、產業利益、國民健康與糧食安全」四大原則進行談判。

他強調，希望不僅平衡台美貿易逆差，更能深化台美經貿合作，促進台灣經濟與產業進一步發展，也將持續朝降低目前暫行關稅20%且不疊加的方向努力，並爭取《232條款》的相關稅率等能得到最惠國待遇。相信在不久的未來會有具體成果，讓產業持續發展。

賴總統感謝立法院通過930億元的「關稅影響支持方案」，在各方面協助受影響的企業，包括透過信保基金及利息減免給予金融支持、鼓勵研發升級、協助舉辦或參加國內外展覽以開拓國際市場，並在中小微型企業受到衝擊時補助員工薪資以穩定就業。

賴總統說，現在是變動的年代，也是機會的年代。台灣在全球供應鏈的關鍵地位舉足輕重，只要好好加油，一定可以越來越好。

他提到，為了迎接全智慧化時代來臨，政府積極投資「人工智慧新十大建設」，針對基礎建設、關鍵技術和人工智慧應用三大面向，讓台灣產業在既有的良好基礎下，運用人工智慧與政府助力，能更具競爭力，在全智慧化時代中屹立不搖。

賴總統表示，手工具不僅是產業的工具，更是台灣工業精神的象徵，展現出台灣人堅毅創新的特質。面對全球變局，必須把握機會，以技術為本，繼續發揮創新精神，讓產品的品質更好、價值更高、競爭力再提升。