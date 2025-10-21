快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

星展上修2025年台灣GDP至5.6% 2026年維持2%不變

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展集團將2025年台灣GDP成長預測自原先的4%上修至5.6%，資深經濟學家馬鐵英表示，主因第3季AI相關出口與投資表現優於預期。然而，隨著AI產業成長動能逐漸觸頂，加上關稅效應逐步顯現，預期自2025年第4季起，出口與投資動能將趨於放緩。對於2026年，星展則維持GDP成長率預測不變，仍為2%。

馬鐵英分析， 台灣經濟成長高度依賴AI帶動的需求。2025年上半年，經濟年增率達6.7%，其中資訊電子製造業貢獻約6個百分點，占整體成長約九成。

初步跡象顯示，AI成長動能可能已接近高峰。2025年9月電子元件出口年增率為25.6%，雖仍屬強勁，但低於8月的34.6%；資通產品（information and communication products）年增率亦從5月的高點111.1%回落至86.9%，顯示增速有所放緩。

與此同時，非AI相關產業景氣明顯轉弱。自2025年8月起，美國實施對等關稅措施，導致傳統產業出口普遍萎縮，並推升無薪假人數。同時，房地產市場持續修正，使消費與營建投資維持疲弱。

展望2026年，全球AI競賽預料將持續推動科技業的投資與貿易。基礎模型開發商、雲端服務商與硬體製造商正加速布局，爭取技術領先與市場主導地位；主要經濟體亦積極投入AI領域，以取得經濟與地緣政治優勢。

然而，AI技術尚處於發展初期，大規模投資的回報仍具高度不確定性，電力供應亦可能成為AI基礎建設擴張的限制因素，形成潛在瓶頸。

中美貿易緊張局勢亦為另一項潛在干擾。中國大陸約占全球九成稀土精煉產能，而稀土在光刻機、先進晶片製程等關鍵領域均具戰略重要性。中國大陸近期擴大稀土出口管制，恐對全球科技供應鏈造成瓶頸與價格波動風險。

此外，美國正考慮根據「232條款」對半導體產品加徵關稅，亦構成潛在壓力。目前相關政策細節尚不明朗，包括課稅水準、適用產品、實施時程及豁免條件等皆待釐清。部分科技企業為避開潛在關稅，可能已提前下單與出貨，從而增加2026年出口回調風險。

AI 關稅

延伸閱讀

中第3季GDP增4.8% 增速放緩…暗批「美濫施關稅」所致

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

中國公布「三季報」 外媒熱議：對發展中國家出口激增

關稅泥淖難脫身！消費者「等等看再說」 全年車市40萬輛保衛戰拉警報

相關新聞

大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高

大同（2371）受資產活化與輝達總部備案雙題材加持，21日股價爆量走強，盤中高點41.30元一舉站上所有短期均線。但隨後...

影／出席台灣國際五金工業博覽會 賴清德：關稅20%要降低、不疊加

賴清德總統出席「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」時表示，台中國際會展中心是由前市長林佳龍來規畫設計，...

車輛中心「智慧車電自駕車場域」21日啟用 豪雨濃霧皆可測

經濟部今日啟用亞洲最前瞻的「智慧車電自駕車場域」，可模擬濃霧、暴雨、隧道與橋梁等多樣環境，提供全天候智慧車輛測試條件，此...

外送專法朝野都提 籲政院提草案

「外送專法要確保平台演算法透明、並要建立最低薪資、規定職災險與合理收費機制！」國民黨團21日與外送工會召開記者會，呼籲朝野一同制定…

電廠心臟的守護者 台電鍋爐檢修員展現匠人魂

電之於現代生活不可或缺，鍋爐則被視為電廠的心臟，文總最新「匠人魂」影片聚焦台電公司火力發電廠鍋爐檢修人員，一窺他們長年穿...

逾 5900 億加密貨幣爆倉創紀錄 槓桿與流動性風險浮現

全球加密貨幣市場在 10 月 11 日遭遇重擊，單日爆倉規模創下歷史次高紀錄。比特幣一度暴跌 13%，超過 193 億美元（約新台幣 5900 億元）資金在短短 24 小時內蒸發。 美中關係緊張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。