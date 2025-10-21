車輛中心「智慧車電自駕車場域」21日啟用 豪雨濃霧皆可測

經濟部今日啟用亞洲最前瞻的「智慧車電自駕車場域」，可模擬濃霧、暴雨、隧道與橋梁等多樣環境，提供全天候智慧車輛測試條件，此設施的啟用，象徵台灣智慧車輛與車電系統研發環境邁向國際水準。

經濟部次長何晉滄表示，智慧車電自駕車場域啟用是台灣車輛產業萬向新紀元的重要里程碑，透過科技專案投入10億元，陸續建置國際級智慧車電自駕車驗證能量，包括已完成的智慧座艙、多合一動力驅控系統等，以21日啟用的亞洲最前瞻智慧車電自駕車場域。

何晉滄表示，全球關稅政策調整與中國大陸低價競爭衝擊產業，傳統零組件與中小企業面臨挑戰，然而，台灣在智慧化與系統整合具獨特優勢，結合ICT產業鏈及堅實的車電基礎，以及靈活創新的中小企業，能形成差異化競爭力，也是台灣在全球競爭終站穩腳步的關鍵。

何晉滄說，此場域不僅是硬體建設，更是協助零組件及中小企業升級轉型的重要平台，經濟部將持續提供政策與資源支持，期許車輛中心能成為亞洲一流研測基地，持續協助產業搶攻國際AI智慧車輛與車電兆元產業。

車輛中心王正健董事長指出，本次完成的「天候環境隧道測試區」與「自駕車高架道路測試區」，可呈現降雨、濃霧、日照與逆光等多元天候，以及匝道匯入、上下坡與橋下遮蔽等道路情境，讓智慧車輛在不同環境下進行感知、定位與決策控制的整合測試，以施工中的置市郊道路測試區，也將於2026年完工，未來將提供更多複雜交通情境驗證。車輛中心將整合既有的國際級研測能量，協助台灣產業完成從研發、測試到商品化的一條龍服務，提供產業最堅實的後盾。

智慧車電自駕車場域的啟用，為國內廠商提供接軌國際的測試平台，協助零組件與智慧駕駛系統在封閉且可控的環境中完成驗證。車輛中心舉例，ADAS輔助駕駛功能可在大雨或濃霧下進行偵測與反應測試；自動駕駛系統則能於高架匝道或GPS遮蔽的場景中進行定位與路徑規劃測試，可大幅縮短產品研發到上市的時程，並提升我國車電產品在國際市場的可信度與競爭力。