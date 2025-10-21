外送專法朝野都提 籲政院提草案

「外送專法要確保平台演算法透明、並要建立最低薪資、規定職災險與合理收費機制！」國民黨團21日與外送工會召開記者會，呼籲朝野一同制定《外送人員專法》，行政院也要儘速制定院版，保障外送員勞動權；稍晚，民進黨團也找工會一起開記者會，推出黨版專法，規定主管機關為勞動部，但交通、經濟與數發等部會也要協力管理。

保障外送員基本收入

國民黨立委王育敏、羅廷瑋、廖偉翔、王鴻薇、牛煦庭與羅智強與外送產業工會首先在9點召開記者會，王育敏強調，歐盟2024年已經制定規範，避免因演算法惡意降低薪資待遇，專法應該保障外送員的基本收入、保險；羅廷瑋則說，許多外送員找他投訴，包括費率被任意調降、被平台無端停權等，這些都要立法保障。

「設立專法，才能讓台灣數位經濟永續發展！」廖偉翔強調，外送服務已經對民眾的生活有很大的影響，但許多判決與案例已經顯示，現有法制已經跟不上保障，若能有公平、可預期的法律，對外送員、店家、顧客與平台，甚至是政府來說，都是多贏的局面。

避免平台任意停權

王鴻薇直言，台北與台南都有外送人員地方自治條例，但地方條例權限不足，台南市政府近日還出現敗訴的現象，行政院各部會還在互推責任、找不出主管機關，在立法院立法的同時，也盼行政院儘速提出院版專法。外送產業工會理事長陳昱安指出，盼此次專法能保障外送員基本薪資為最低時薪的3分之1、演算法可驗算、保險與避免任意停權。

「我們決定讓勞動部擔任主管機關！」民進黨團隨後在9點半也召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱強調，由於外送產業牽涉多個部會，除了勞動權益的保障，也要兼顧數位經濟發展的彈性，因此黨版盼以勞動部為主要主管機關，但運輸、店家、業者、食品安全與保險也要交通部、經濟部、數發部、衛福部與金管會等部會合作。

建立明確申訴管道

民進黨政策會執行長吳思瑤強調，黨團版有10大量點，包括運費+最低工資保障、確保外送員離線權、不能任意終止契約、建立申訴管道與外聘處理小組、職災保險由平台負擔；黨團書記長陳培瑜指出，商業保險也要入法，還要制定平台與外送員、消費者與店家的定型化契約，同時維護個資安全、建立機關調閱權與明確各部會分工。







【更多精采內容，詳見 】