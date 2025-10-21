快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

導入人才培育企業 營收表現相對亮眼

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
人力銀行憂心，若政府拍板病假不扣全勤，企業可能乾脆取消全勤獎金。圖為美食街示意圖。記者黃仲明／攝影
缺工壓力持續延燒，企業不僅拚招募，也加強內部培訓強化留才。104人力銀行最新發布《人資F.B.I報告》指出，近一年有73.3%企業進行人才培育，較前一年成長6.2％，顯示企業愈來愈重視內部人力的長期發展。進一步分析顯示，有導入培訓機制的企業中，有56%企業的營收呈現正成長，但沒有導入培訓機制的企業中，只有33.6%企業營收呈現成長，顯示人才投資已與營運績效緊密連動。

不過，多數企業在教育訓練仍面臨三大痛點。104人資學院調查顯示，72%企業認為訓練紀錄分散、整合不易；41%缺乏系統化管理；32%派訓與追蹤工作量過重，反映多數企業在人力有限的情況下，教育訓練仍高度仰賴人工作業，導致執行效率低、管理困難。

104人資學院數位產品處處長張詩音表示，目前數位化學習正快速普及，已有30.2%企業採用線上學習作為培訓管理人才或高潛力員工的方式，是僅次於實體課與內部講師的第三大訓練途徑。隨著教材轉為雲端與影片形式，企業也陸續發展整合線上與實體課程的「混成式培訓」（Blended Learning）模式，以提升效率與學習體驗。

張詩音指出，企業教育訓練結合知識管理數位化、流程自動化與數據分析，才能有效解決人資部門痛點，讓培訓從行政作業轉為推動績效與留才的關鍵引擎。

營收

