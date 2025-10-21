快訊

大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司台北中山北路總部。記者籃珮禎攝影。
大同公司台北中山北路總部。記者籃珮禎攝影。

大同（2371）受資產活化與輝達總部備案雙題材加持，21日股價爆量走強，盤中高點41.30元一舉站上所有短期均線。但隨後漲幅收斂，股價走勢震盪，截至下午12:57，股價暫報38.80元，仍上漲0.80元，漲幅達2.11%，總成交量已爆出逾7.5萬張。

據了解，大同懸宕多年的中山北路總部土地開發案正式啟動，新任董座張榮華成功與林家達成合作，業界預估開發價值高達數百億元。

同時，因應輝達台灣總部選址陷入僵局，大同已主動將總部土地資料遞交經濟部，作為輝達台灣總部潛在選址之一，釋出約4.2公頃土地。此舉為公司資產運用增添想像空間。

法人看好，隨著核心資產活化程序確立，大同潛在價值將獲市場重新評價。此外，大同近期宣布旗下電動車動力系統簽訂出貨合約，也為本業增添成長動能。

總部 大同 輝達

