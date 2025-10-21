大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高
大同（2371）受資產活化與輝達總部備案雙題材加持，21日股價爆量走強，盤中高點41.30元一舉站上所有短期均線。但隨後漲幅收斂，股價走勢震盪，截至下午12:57，股價暫報38.80元，仍上漲0.80元，漲幅達2.11%，總成交量已爆出逾7.5萬張。
據了解，大同懸宕多年的中山北路總部土地開發案正式啟動，新任董座張榮華成功與林家達成合作，業界預估開發價值高達數百億元。
同時，因應輝達台灣總部選址陷入僵局，大同已主動將總部土地資料遞交經濟部，作為輝達台灣總部潛在選址之一，釋出約4.2公頃土地。此舉為公司資產運用增添想像空間。
法人看好，隨著核心資產活化程序確立，大同潛在價值將獲市場重新評價。此外，大同近期宣布旗下電動車動力系統簽訂出貨合約，也為本業增添成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言