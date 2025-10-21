電廠心臟的守護者 台電鍋爐檢修員展現匠人魂

電之於現代生活不可或缺，鍋爐則被視為電廠的心臟，文總最新「匠人魂」影片聚焦台電公司火力發電廠鍋爐檢修人員，一窺他們長年穿梭在狹窄管道或懸掛高空作業的身影。

中華文化總會今天推出全新一集「匠人魂」影片「鍋爐裡的修行者」，主角是台中火力發電廠鍋爐組領班張榮斌，今年已就職第35年，他的家鄉正是電廠所在的麗水村，自1990年入職起，他從零開始、在前輩指導下累積多年實務經驗。

鍋爐組主機課課長林志聰在影片中形容張榮斌是團隊中的「先遣部隊」，不管現場出現什麼問題，張榮斌往往只要一眼就能判斷原因與解法。如鍋爐最怕遇上的「破管」，一旦發生後就必須停機降溫，並讓人員實際入爐巡檢，「停電一個小時，任誰都受不了」。

火力發電的原理，是透過燃燒產生熱能，並在鍋爐中將水加熱為高壓蒸汽，藉此推動汽輪機和發電機，「鍋爐」也因此被譽為電廠的心臟。面對如此龐大的心臟本體及數百公里長如血管遍布的爐管，檢修人員需日夜持續執行大海撈針般的任務，排除任何可能影響設備運作的因素。

台中電廠是全亞洲規模第4大的火力發電廠，供應全台高達15%電力。為維持穩定供電，鍋爐至少2年就需進行一次大修，包括爐管檢測、燃燒器清理與安全閥測試等等，檢修人員的作業可說是隨時待命。

張榮斌2年後即將屆齡退休，回首過往時光心中只有滿滿的成就感，以及能替台灣貢獻己力的使命感。1999年爆發921大地震，造成台中電廠當時8部機組程度不一的毀損，張榮斌當時與同事日夜搶修、連續7天未能返家。

在餘震不斷的當下，張榮斌的太太只能獨自帶著3名子女暫棲車中避難。張榮斌說：「我們背負著這個使命，工作當然是最優先，有時候就要請家人能夠諒解。」雖然錯失陪伴家人的黃金時光，但從來不覺得後悔。

文總表示，「匠人魂」第57集「鍋爐裡的修行者」今天上午8時已在文總FB、YouTube及IG首播。