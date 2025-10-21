舞弊代價5兆美元 安永建議企業3策略降風險

根據國際舞弊稽核師協會的報告估計，全球企業舞弊代價高昂，每年恐高達5兆美元，如何防弊成為企業必修課題。安永聯合會計師事務所表示，企業善用3大策略強化組織韌性，可以降低舞弊風險以及負面影響。

臺灣是全球AI科技供應鏈重鎮，多年來出現不少商業祕密洩漏的舞弊挑戰，包括半導體、面板、智慧型手機等產業都曾出現舞弊案例。根據國際舞弊稽核師協會的研究報告「ACFE–2024 Report To The Nations」指出，全球企業每年因為舞弊所帶來的損失，大約占了5%的營收，如果以全球經濟產值毛額超過百兆美元來看，每年全球企業舞弊的代價，就超過了5兆美元之多，損失金額驚人。

安永聯合會計師事務所鑑識會計與法遵服務執行副總經理袁靖國表示，ISO國際標準組織於2025年5月發布了最新的舞弊控制管理系統指引- ISO 37003，主要就是為了協助企業建立一套辨識、評估與監控舞弊的機制，持續地降低企業舞弊風險。

袁靖國認為，全球AI科技快速發展，大部分企業對舞弊控制的思維卻是慢速前進，因此，企業建構一個全方位的舞弊控制管理系統（Fraud Control Management Systems, FCMS），因應來自內部及外部的可能舞弊行為，將是當務之急。企業可以從三個策略面向著手：

策略一：預防(Prevention)企業建立FCMS，可從組織文化與內部控制環境為出發點，透過責任與專業職能劃分，制定有效管理舞弊風險的政策及預防機制，來預防可能的舞弊活動。對於低風險的商業夥伴，企業可透過內部盡職調查機制進行評估；而對於高風險的夥伴，則應考慮提高調查的深度，或委託專業團隊進行調查，以妥善評估潛在風險。

策略二：偵測(Detection)傳統對於舞弊事件的偵測，主要依賴內外部的舉報管道及資訊系統的預警機制。資訊系統較為多元與複雜的企業，例如銀行或跨國集團，可考量運用現有數據，在關鍵資料節點上設置異常警示（Red Flags），進行舞弊偵測。其他如「公開資料監控」的方式，則是針對人員社群媒體動態、公開生活型態比對調查等，偵測可能的舞弊跡象。

安永建議，企業應先釐清「舞弊偵測」的策略目標與優先風險，設計對應的舞弊偵測機制，並考量企業現有能力可達成的偵測方式，做出最適化的安排。

策略三：應變(Response)企業對舞弊事件的應變，可以當做是「資訊安全」與「營運持續系統」的延伸，最重要的目標是內部調查團隊如何在最短時間內定位、識別並控制舞弊事件，將企業舞弊產生的損害降至最低，協助企業快速恢復正常營運，並同時運用數位鑑識資料的舉證及究責。

舞弊事件可能涵蓋日常的員工報銷、薪資獎金核發、組織採購、資產報廢，以及透過系統操控、資料變造進行舞弊等多種情境。企業應事前識別潛在舞弊風險並建立風險分級機制，以利事件發生時能即時啟動鑑識應變(Forensic Response)機制。

袁靖國提醒，如果企業受限於預算，建議可先建構「應變調查」機制，再逐步擴展偵測與預防的能量。當組織從調查中瞭解潛在破口之後，再從風險面相進行機制的優化，不僅能提升未來應變的效率，也可提高舞弊事件的舉報率，降低舞弊發生機會，進一步強化企業因應舞弊風險的韌性。