萬千燈火的守護者 文總《匠人魂》探訪發電廠深處

文化總會21日正式推出全新一集《匠人魂》，本集主題「鍋爐裡的修行者」，帶領觀眾認識這群為了維繫全體國民日常生活而「負重」不懈的匠人們──台灣電力公司火力發電廠鍋爐檢修人員。

文總表示，台灣電力公司火力發電廠鍋爐檢修人員在燠熱難耐的環境裡，上班出勤、戴起工程帽、穿著防護衣及背負式安全帶，日復一日地穿梭在狹窄的管道或是懸掛於高空中作業，體現了「你的歲月靜好，是因為有人替你負重前行」。

除去爐管灰蝕、側耳聆聽鍋爐所要傳遞的訊息，台中火力發電廠鍋爐組領班張榮斌說，今年已是他就職第35年。火力發電的原理，是透過燃燒產生熱能，並在鍋爐中將水加熱為高壓蒸汽，藉此推動汽輪機和發電機，「鍋爐」也因此而被譽為電廠的心臟。

張榮斌表示，面對如此龐大的心臟本體，及數百公里長如血管遍布的爐管，檢修人員日日夜夜持續著大海撈針般的任務，為的就是要排除任何可能影響設備運作的因素，維持家家戶戶的民生用電。

張榮斌的家鄉正是電廠所在的麗水村，自1990年入職起，他從零開始、在前輩指導下累積了三十多年的實務經驗。主機課課長林志聰形容他是團隊中的「先遣部隊」，不管現場出現什麼問題，張榮斌往往只要一眼就能判斷原因與解法。

林志聰提到，如鍋爐最怕遇上的「破管」，一旦發生後就必須停機降溫，並讓人員實際入爐巡檢。「停電一個小時，任誰都受不了」，儘管說得雲淡風輕，但這背後滿載著他們用歲月累積出來的專業技能，以及數十年如一日、與時間賽跑的壓力，

台中電廠作為全亞洲規模第四大的火力發電廠，供應了全台高達15%的電力。為維持穩定供電，鍋爐至少兩年就需進行一次大修，包括爐管檢測、燃燒器清理與安全閥測試等等。

台中電廠也自1990年代起陸續增設，至今已達共十座機組的規模，除了日常維護及偶發事件的搶修外，每年更需輪替五座鍋爐進行大修。為了讓發電廠在提供國民所需電量之餘，尚能兼顧安全無虞及環保永續等要點，檢修人員的作業可說是隨時待命、夙夜匪懈。

兩年後即將屆齡退休的張榮斌，回首遙望這條走來不易的匠人之路，心中只有滿滿的成就感，以及能替台灣貢獻己力的使命感。1999年撼動全台的九二一大地震，造成台中電廠當時八部機組程度不一的毀損，張榮斌與同仁日夜搶修、連續七天未能返家。

那年，在餘震不斷的當下，張榮斌的太太只能獨自帶著三名子女暫棲車中避難。張榮斌坦言，他們背負著這個使命，工作當然是最優先，有時候就要請家人能夠諒解。雖然錯失了陪伴家人的黃金時光，但當問起林志聰、張榮斌及其他人員時，大家異口同聲地表示，從來也不覺得後悔。

下班換下被汗水浸透的制服，回家以後的他們與眾人無異。不同的是他們彼此之間長年建立起的革命情感，以及能為國家付出自身專業的榮譽感。

對鍋爐組同仁而言，每一次的維修都是維護社會穩定的重要環節。他們在爐身留下的一道道焊痕，正是電力穩供的保證，更影響著全體民生與所有產業。這些在無光之處默默付出的台電匠人，照亮了全台萬千燈火，也點亮了屬於他們自己的生命之光。

