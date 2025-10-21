影／出席台灣國際五金工業博覽會 賴清德：關稅20%要降低、不疊加
賴清德總統出席「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」時表示，台中國際會展中心是由前市長林佳龍來規畫設計，然後市長盧秀燕來推動，不因為是前任市長的規畫，就把它放在一邊。該動工就要動工，該完工就要完工，也拿出近90億的資金來全力建設這個會展中心。
賴清德也說，跟美國經貿合作，讓台灣經濟產業能更進一步的發展，目前關稅20%要降低，不疊加，朝這個方向努力，不久的將來就會有一個結果出來。讓台灣能繼續奮鬥發展。
