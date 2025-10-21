影／出席台灣國際五金工業博覽會 賴清德：關稅20%要降低、不疊加

台灣的綠能發展再度陷入爭議風暴。自丹娜絲颱風造成台南滯洪池光電板大面積傾倒、清理不易，引發外界質疑光電設施「抗災不耐風」後，最近台南烏山頭水庫光電板清洗作業又遭地方人士懷疑「汙染水源」。光電從氣候政策的希望象徵變成輿論箭靶，這不僅是一場「環境災難」，更是一齣「制度性悲劇」。

2025-10-21 09:00