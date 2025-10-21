烏山頭水庫光電板清洗 經部：招標須知明定禁清潔劑

近期烏山頭水庫設置水面型光電引發水質討論，經濟部表示，多個光電公會已出面澄清，能源署、農水署等多個單位也都已說明，光電板僅需用清水清洗，招標須知亦明定嚴禁使用清潔劑。

經濟部臉書昨晚發文表示，烏山頭水庫設置水面型光電板時，已有在招標須知明定，嚴禁使用清潔劑。另外，環境部也已對外說明，水庫水質都有定期檢測，均符合飲用水源水質標準。

此外，烏山頭的光電板鋪設面積也有限制，僅占水庫面積的1.12%，兼顧環境以及發揮水面型光電降低優養化和減少水分蒸散的優點。

經濟部先前說明，國際上水面型光電設置案例非常多，並非台灣獨有，包括英國、美國、日本、韓國、中國、新加坡等國，皆在水庫、湖泊等水面上設置光電，監測結果顯示均不影響水庫水質。

能源署補充，太陽光電板主要組成為矽，就是玻璃，遵循國際標準（IEC）驗證項目無毒且具耐久性，且太陽能板不會溶出有毒液體到水中，也不會用任何清潔劑清洗，僅用清水清洗保養，不影響水質。

根據能源署盤點，目前全台有6座水庫設置水面型光電，包括阿公店水庫、內埔子水庫、鹽水埤水庫、金湖水庫、鳳山水庫、烏山頭水庫。