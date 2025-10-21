快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

台新銀行跨界打造財富美學體驗 以味覺與駕馭詮釋資產配置的平衡之道

文／ 華國玉

在財富管理市場競爭日益激烈之際，台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財思維延伸至生活美學。今年10月，台新銀行攜手台北文華東方酒店與 Porsche 保時捷，推出「Bencotto義式主廚盛宴」與「烏來山林行旅」兩大專屬體驗，讓財富管理貴賓透過品味探索，感受理財的專業價值與精緻質感生活。

「Bencotto 義式主廚盛宴」打造財富美學生活饗宴。 圖／台新提供
「Bencotto 義式主廚盛宴」打造財富美學生活饗宴。 圖／台新提供

「Bencotto 義式主廚盛宴」於台北文華東方酒店專屬包廂舉行，由義籍雙主廚羅伯托・迪・品拖（Roberto Di Pinto）與艾曼紐・貝爾加莫（Emanuele Bergamo）聯手獻藝，打造私密且尊榮的氛圍，讓貴賓近距離欣賞米其林級廚藝的細膩演繹，還能與主廚面對面交流。台新銀行將「料理層次」與「火候掌握」的概念融入饗宴中，象徵投資組合的多元配置與市場波動下的策略調整，不僅是一場味蕾的盛會，更是一堂將理財哲學轉化為生活語言的體驗課，展現理財與生活美學相互輝映的哲學。

「烏來山林行旅」則結合自然景致與高性能駕馭體驗，安排多款 Porsche 車型，讓貴賓在蜿蜒山路中體驗速度與節奏的協調感，如同投資需隨市場變化靈活調整，維持風險與報酬的最佳平衡，並從駕駛過程中的專注與紀律，體會理財中的風險控管與投資策略的堅持。

台新銀行表示，財富管理不僅是數字的累積，更是生活的實踐。透過專業研究、個人化配置與尊榮體驗，台新銀行持續深化與客戶的連結，並以國際視野與在地深耕並進，今年8月更正式進駐「高雄金融專區」，將苓雅分行升格為「亞洲資產管理專區」營運據點，深化高資產族群的戰略布局。未來將以「國際接軌、個人化服務、與在地共榮」三大方向推進，讓南台灣財富管理貴賓能享有與國際同步的專業金融方案，同時感受到最細緻的生活陪伴。

在金融商品日益趨同的市場中，台新銀行秉持「以人為核心｣的經營哲學，展現對客戶生活的理解與共鳴，型塑獨特的市場區隔，透過高端體驗與專業服務，讓「財富」轉化為「生活的後盾」，攜手客戶共創更美好的未來。

相關新聞

輝達台灣總部進駐北士科卡關 卓榮泰：一定要把輝達留在台灣

輝達台灣總部進駐北士科因地上權問題卡關，行政院長卓榮泰今天在立法院回答立委質詢時表示，法律問題不難解決，政府一定要把輝達...

台新銀行跨界打造財富美學體驗 以味覺與駕馭詮釋資產配置的平衡之道

在財富管理市場競爭日益激烈之際，台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財思維延伸至生活美學。今年10月，台新銀行攜手台北文華東方酒店與 Porsche 保時捷，推出「Bencotto義式主廚

綠電風雲錄／業者淪過街老鼠 光電韌性不足是制度悲劇

台灣的綠能發展再度陷入爭議風暴。自丹娜絲颱風造成台南滯洪池光電板大面積傾倒、清理不易，引發外界質疑光電設施「抗災不耐風」後，最近台南烏山頭水庫光電板清洗作業又遭地方人士懷疑「汙染水源」。光電從氣候政策的希望象徵變成輿論箭靶，這不僅是一場「環境災難」，更是一齣「制度性悲劇」。

台灣今年GDP成長拚超5 明年保3

國發會主委葉俊顯昨（20）日表示，台灣今年經濟表現亮眼，全年經濟成長率「超過5%有機會」，優於原先主計總處預估的4.45...

光電板回收費用 擬提高

環境部長彭啓明昨（20）日表示，台灣將針對水面型光電案場制定相關環評標準，希望年底前出爐，同時目前正與經濟部能源署磋商，...

台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。