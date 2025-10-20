合庫榮獲「國家職業安全衛生獎」 將以職安、人才吸引為永續進化目標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行長期致力於建構安全、健康、共融的工作環境，以實際行動落實「以人為本」的永續精神，勞動部於20日舉辦「國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，合庫銀行榮獲「勞動健康特別獎」殊榮，展現公司在員工照顧及健康勞動力實踐上的卓越成果。

合庫以優於法規的制度與管理機制，落實多項員工照顧與福利措施，從職場到生活全方位守護員工福祉，如職場不法侵害防治、特殊項目健檢補助、退休人員聯誼中心、員工持股信託、母性健康關懷與生育福利到心理健康講座等；同時升級E化職業安全衛生資訊管理系統，擴充管理功能，以數位化管理強化員工身心健康與安全。作為國內首家通過TOSHMS驗證的公股銀行，合庫更率先導入ISO 45003：2021「職場心理健康與安全管理指引」，持續深化職場心理健康管理與組織韌性，展現對永續企業健康勞動力的前瞻思維。

自2023年起，合庫銀行連續三年舉辦「職場安全健康週」，由董事長親自帶領全體員工、協力廠商及社區共同參與，推動安全健康共好的文化，合庫銀行將ESG理念內化為企業文化DNA，從員工幸福出發，延伸至社會福祉與環境共榮，展現企業在職場安全健康與永續發展上的典範。

合庫銀行表示，榮獲「國家職業安全衛生獎」不僅是對長期努力的肯定，更是持續精進的動力。未來將以職業安全與健康、人才吸引與留任、職涯管理與學習發展為永續進化目標，結合永續策略藍圖，持續打造安全文化與多元共榮的幸福企業，並以金融業的影響力帶動產業鏈，共創安全、健康與永續價值。

