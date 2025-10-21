聽新聞
外商綠能業者出走 經濟部：提供外商必要協助

聯合報／ 記者林海／台北報導

政府積極發展再生能源，但傳出有多家外商能源機構由於風險考量而準備「下車」，並找台灣業者接手，經濟部昨未證實是否掌握相關訊息，僅表示會了解綠能業者遭遇議題，並提供必要的行政協助。

台灣已進入非核家園，而政府又大力發展高耗電的ＡＩ產業，再生能源能否補足缺口成為產業界關注的焦點。原訂二○二五年再生能源占比要達到百分之廿的目標跳票，經濟部則對外表示，預估要到二○二六年十一月才會達標。

去年台灣再生能源發電量占總發電量約百分之十二，其中太陽光電發電量最多，其次是風力發電，預估今年再生能源發電占比僅能達到百分之十五。

對於是否有掌握相關資訊，經濟部僅表示持續透過不同機制平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。

