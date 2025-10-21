台灣今年GDP成長拚超5 明年保3

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國發會主委葉俊顯昨（20）日表示，台灣今年經濟表現亮眼，全年經濟成長率「超過5%有機會」，優於原先主計總處預估的4.45%，也高於亞洲主要經濟體；至於明年因基期較高，經濟成長率會以「保3」為方向。

葉俊顯昨日赴立法院經濟委員會備詢，被問到對景氣看法時，他表示，受惠AI與雲端服務帶動出口強勁，加上半導體供應鏈積極擴充投資，帶動上半年GDP成長6.75%，即使下半年出口動能略趨平緩，全年仍可維持穩健成長。

經濟成長率 葉俊顯

