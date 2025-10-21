快訊

光電板回收費用 擬提高

經濟日報／ 記者邱琮皓李柏澔／台北報導

環境部長彭啓明昨（20）日表示，台灣將針對水面型光電案場制定相關環評標準，希望年底前出爐，同時目前正與經濟部能源署磋商，提升太陽光電模組回收費金額，以因應未來龐大的處理費。

立法院社福衛環委員會昨日邀請環境部、經濟部等部會專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備詢。

彭啓明表示，全球約100多個設有光電的國家中，沒有任何國家在水面型光電方面設有環評，但台灣仍會制定相關標準，例如超過一定面積就需要進行環評，預計在未來一、兩個月內，透過科學討論和各方意見，希望年底前相關規定就能出爐。

國民黨立委洪孟楷質詢，依現有光電板推估，未來十年、20年有近10萬公噸將淘汰，以現行每公斤清除處理費用30元、10萬噸是300億元，但現在能源署依規定徵收太陽光電模組回收費用、每瓩收1,000元，「會形成上百億元缺口」，且今年前也沒有人知道原來光電板這麼脆弱，誰也沒辦法保證未來極端氣候，現在業者賺得很開心，會不會未來要處理就雙手一攤說「沒錢」。

彭啓明表示，2019年前，業者並未繳納處理費用，光電設置初期因建置量與回收量不平衡，所以只有初步訂每瓩1,000元，但目前環境部循環署、經濟部能源署正討論依財務模型調升金額，預計年底前提出方案，而環境部正在推動的「廢棄物清理法」與「資源循環推動法」修法草案，也將光電板回收納入規範。

近來太陽光電設施引發爭議，彭啓明坦言，過去急於衝高裝置容量導致討論不足，預計未來一到兩年內可釐清各項質疑。

