快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導

台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台資產，並主動洽詢本地業者接手。

由於綠電項目屬長期投資，外資開發撤離，勢必牽動整體產業資金流向，也為台灣本土能源開發商，迎來新一波整合商機。

包括雲豹能源（6869）、泓德能源等綠電開發商證實已接獲外資綠電開發商接洽，希望以整體電廠出售方式，逐步退出台灣市場。

雲豹能源執行副總理譚宇軒證實檯面上喊得出名號的公司都已和雲豹能源接洽出售事宜。他分析，外資在台布局的太陽能與風電專案過去數年快速擴張，但受地緣政治不確定性及資金調度影響，部分外商已暫停新增投資計畫，轉而出售既有電廠資產。

據調查，來台投資再生能源的外商前五大（依據投資金額或裝置容量估計），可列出丹麥沃旭能源、德國英華達，及加拿大北方電力、澳洲的麥格理與上緯企業合作案等。其他重要投資案則來自德國的西門子、新加坡的速力及瑞士的Partners Group等。譚宇軒指出，目前這些外資綠電開發商，多數洽談對象為具開發及財務實力的本土公司。

譚宇軒分析，因雲豹能源這幾年在國內外積極布局太陽能、風電、生質能與儲能項目，並建立完善的資產管理與財務結構，並具備與外商長期合作經驗，曾參與多項跨國綠能投資案，熟悉外資評估流程及法遵要求，因此在外商撤出台灣之際，成為接洽接手的對象。

譚宇軒表示，隨著綠電被納入ESG投資與長期收益資產，壽險業者近年持續尋求穩定報酬來源。多家壽險公司已與國內能源開發商合作，由專業團隊代為規劃、管理及維運電廠資產。

外資 綠電

延伸閱讀

台海地緣緊張升溫…外資綠電廠掀撤出台灣潮 本土業者接手資產整併

台智電綠電採購首案 與EDF風場簽購售電協議

永豐餘把汙水廠變綠電中心

雲豹能源力挺桃園台啤永豐雲豹 以「娛電共生」共啟第五季能量

相關新聞

美台國防工業會議談無人機 聚焦共同發展、生產製造議題

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business C...

台灣今年GDP成長拚超5 明年保3

國發會主委葉俊顯昨（20）日表示，台灣今年經濟表現亮眼，全年經濟成長率「超過5%有機會」，優於原先主計總處預估的4.45...

光電板回收費用 擬提高

環境部長彭啓明昨（20）日表示，台灣將針對水面型光電案場制定相關環評標準，希望年底前出爐，同時目前正與經濟部能源署磋商，...

台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台...

賴清德總統喊國防工業 躋身國際生態鏈

賴清德總統昨（20）日出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適...

把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

面對國際金融市場波動與投資多元化趨勢，黃金再次成為許多民眾資產配置的重要選項。華南銀行「黃金存摺」成穩健理財新選擇，線上開戶就可輕鬆投資，年底前交易滿10筆再抽iPhone 16 Plus手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。