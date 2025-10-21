台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台資產，並主動洽詢本地業者接手。

由於綠電項目屬長期投資，外資開發撤離，勢必牽動整體產業資金流向，也為台灣本土能源開發商，迎來新一波整合商機。

包括雲豹能源（6869）、泓德能源等綠電開發商證實已接獲外資綠電開發商接洽，希望以整體電廠出售方式，逐步退出台灣市場。

雲豹能源執行副總理譚宇軒證實檯面上喊得出名號的公司都已和雲豹能源接洽出售事宜。他分析，外資在台布局的太陽能與風電專案過去數年快速擴張，但受地緣政治不確定性及資金調度影響，部分外商已暫停新增投資計畫，轉而出售既有電廠資產。

據調查，來台投資再生能源的外商前五大（依據投資金額或裝置容量估計），可列出丹麥沃旭能源、德國英華達，及加拿大北方電力、澳洲的麥格理與上緯企業合作案等。其他重要投資案則來自德國的西門子、新加坡的速力及瑞士的Partners Group等。譚宇軒指出，目前這些外資綠電開發商，多數洽談對象為具開發及財務實力的本土公司。

譚宇軒分析，因雲豹能源這幾年在國內外積極布局太陽能、風電、生質能與儲能項目，並建立完善的資產管理與財務結構，並具備與外商長期合作經驗，曾參與多項跨國綠能投資案，熟悉外資評估流程及法遵要求，因此在外商撤出台灣之際，成為接洽接手的對象。

譚宇軒表示，隨著綠電被納入ESG投資與長期收益資產，壽險業者近年持續尋求穩定報酬來源。多家壽險公司已與國內能源開發商合作，由專業團隊代為規劃、管理及維運電廠資產。