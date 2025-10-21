賴清德總統喊國防工業 躋身國際生態鏈
賴清德總統昨（20）日出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合與國際合作發展國防工業，未來全世界會重視國防工業，也會有國防工業的生態鏈，台灣同樣也要占有一席之地，讓台灣不僅安全，經濟也能夠持續發展。
在國家安全方面，賴總統表示，瞭解僑領在僑居地對中國的威脅同感憂心，蔡英文與他都積極在強化國防力量，因為深信對和平要有理想、但不能有幻想，和平不可能靠一紙和平協議就可以得到，也不可能因為接受侵略者的條件，如「九二共識」、接受「一個中國」原則等，就有辦法得到和平。
賴總統指出，馬英九任內逐年減少國防預算，但中國的軍事預算卻是以每年兩位數在成長，飛彈持續增加、船艦持續打造、航空母艦不斷建置，並沒有所謂和平紅利，那八年期間暗潮洶湧、外弛內張。
賴總統也說，蔡英文上任後，我國國防預算持續增加，在他接任時，國防預算占比GDP增加到2.5%，明年可望占比達3.32%，並希望在2030年之前達到GDP 5%，除了強化國防力量、保護國家安全，也帶動產業與經濟發展；不僅是對外軍事採購，更重要是推動國防自主。
