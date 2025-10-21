快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

聽新聞
0:00 / 0:00

美台國防工業會議談無人機 聚焦共同發展、生產製造議題

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓19日電
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，本屆會議聚焦的主題之一就是美台合作發展無人機。圖為無人機示意圖。聯合報系資料照
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，本屆會議聚焦的主題之一就是美台合作發展無人機。圖為無人機示意圖。聯合報系資料照

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，本屆會議聚焦的主題之一就是美台合作發展無人機。

韓儒伯也指出，美國對台軍售延遲交付的程度已有大大改善，並預期明年美國對台軍售可能出現破紀錄的年度總金額。美台國防工業會議今年邁入第24屆，於美國馬里蘭州舉行，預計逾200人出席參加。

正逢美國聯邦政府關門，不過美國官員仍計畫出席，包括美國國防部代理助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）、國務院官員和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等都預期會到場發表談話。我國也將由國防部副部長鍾樹明代表出席，發表演說；民進黨和國民黨則分別由民進黨立委王定宇、沈伯洋和國民黨駐美代表秦日新、中評委田在勱代表出席。

美國聯邦參議院日前通過2026年度「國防授權法案」，要求美國國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，讓雙方能協調國防優先事項，協調民防兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

雖然該法案文字尚未確定，仍待與聯邦眾議院協調最終版本，不過，韓儒伯指出，本屆會議預料將聚焦美台共同發展、生產製造的議題。

韓儒伯表示，美台的合作不會是傳統的彈藥，也不會是刺針防空飛彈、標槍飛彈、空對空飛彈或F-16；韓儒伯指出，討論的焦點會聚焦在廣泛的無人載具，不但強化台灣的國防能力，也讓台灣得以在量產、供應無人機給西方市場中扮演重要角色。此外，韓儒伯指出，台灣可以從以哈衝突和俄烏戰爭中學習到很多，尤其是俄烏戰爭，這也會是會議的重點。

針對美國對台軍售延遲交付累積達200億美元，韓儒伯指出，據他所知，交付進度已有大大改善，獨剩下兩個項目，總額近90億美元。

美國 國防部 飛彈

延伸閱讀

美台商業會長韓儒伯：明年美對台軍售總額可望創新高

美台國防工業會議明開幕 聚焦美台共同發展無人機

批沈伯洋收境外資金4800億元挨告 傅崐萁沒請律師反找「他」打官司

堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

相關新聞

美台國防工業會議談無人機 聚焦共同發展、生產製造議題

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business C...

台灣今年GDP成長拚超5 明年保3

國發會主委葉俊顯昨（20）日表示，台灣今年經濟表現亮眼，全年經濟成長率「超過5%有機會」，優於原先主計總處預估的4.45...

光電板回收費用 擬提高

環境部長彭啓明昨（20）日表示，台灣將針對水面型光電案場制定相關環評標準，希望年底前出爐，同時目前正與經濟部能源署磋商，...

台海地緣政治風險升高 能源投資外商 評估撤台

台海地緣政治風險升高，外資對台灣再生能源市場信心開始動搖。再生能源大廠透露，近半年來已有多家外商能源投資機構評估出售在台...

賴清德總統喊國防工業 躋身國際生態鏈

賴清德總統昨（20）日出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適...

把黃金變存摺！華南銀推雙幣別黃金帳戶　再抽iPhone手機

面對國際金融市場波動與投資多元化趨勢，黃金再次成為許多民眾資產配置的重要選項。華南銀行「黃金存摺」成穩健理財新選擇，線上開戶就可輕鬆投資，年底前交易滿10筆再抽iPhone 16 Plus手機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。