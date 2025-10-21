美台國防工業會議談無人機 聚焦共同發展、生產製造議題

一年一度美台國防工業會議19日登場，美台國防部都派出代表發表談話；美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，本屆會議聚焦的主題之一就是美台合作發展無人機。

韓儒伯也指出，美國對台軍售延遲交付的程度已有大大改善，並預期明年美國對台軍售可能出現破紀錄的年度總金額。美台國防工業會議今年邁入第24屆，於美國馬里蘭州舉行，預計逾200人出席參加。

正逢美國聯邦政府關門，不過美國官員仍計畫出席，包括美國國防部代理助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）、國務院官員和AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等都預期會到場發表談話。我國也將由國防部副部長鍾樹明代表出席，發表演說；民進黨和國民黨則分別由民進黨立委王定宇、沈伯洋和國民黨駐美代表秦日新、中評委田在勱代表出席。

美國聯邦參議院日前通過2026年度「國防授權法案」，要求美國國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，讓雙方能協調國防優先事項，協調民防兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

雖然該法案文字尚未確定，仍待與聯邦眾議院協調最終版本，不過，韓儒伯指出，本屆會議預料將聚焦美台共同發展、生產製造的議題。

韓儒伯表示，美台的合作不會是傳統的彈藥，也不會是刺針防空飛彈、標槍飛彈、空對空飛彈或F-16；韓儒伯指出，討論的焦點會聚焦在廣泛的無人載具，不但強化台灣的國防能力，也讓台灣得以在量產、供應無人機給西方市場中扮演重要角色。此外，韓儒伯指出，台灣可以從以哈衝突和俄烏戰爭中學習到很多，尤其是俄烏戰爭，這也會是會議的重點。

針對美國對台軍售延遲交付累積達200億美元，韓儒伯指出，據他所知，交付進度已有大大改善，獨剩下兩個項目，總額近90億美元。