5G產業論壇登場 經濟部助台廠加速國際供應鏈合作

「2025 5G Summit」今天在台北登場，經濟部產業發展署表示，16家國外電信商、系統整合商、軟體供應商、驗證機構來台，與台灣37家網通廠商業者交流，聚焦5G換代技術上，AI智慧化、自動化網路管理等議題，洽商次世代通訊技術國際供應鏈合作走向。

產發署發布新聞稿說明，「2025 5G Summit」聚集美國、英國、德國、日本、新加坡、越南、蒙古與印尼等8國，包含美國第2大電信商威瑞森（Verizon）、日本樂天電信（Rakuten Mobile）等，共16家電信商、系統整合商、軟體供應商及驗證機構來台，與台灣37家網通廠商業者交流洽商。

產發署長邱求慧致詞表示，台灣半導體、ICT（資通訊）產業發展成熟，一直是全球可信賴的供應鏈夥伴，在開放網路（Open RAN）技術發展上，台灣政府接軌國際開放網路TIP（Telecom Infra Project）組織營造的互通驗測環境，並與美國、英國、德國政府支持的驗測實驗室合作，透過測試和認證推動Open RAN產業生態發展。

邱求慧說，政府近年與產業攜手，打造137個相關產業領域多樣加值應用開發與商業驗證，其中，半數是與AI關聯的智慧製造應用。近年國際電信基礎建設供應鏈合作上，台廠5G新世代技術取得進一步突破。

產發署表示，國際產業訪團參加論壇期間赴高雄亞洲新灣區，參訪結合無人機，以人工經驗轉換AI視覺，協助遠洋漁業探勘漁場指標案場。國際產業訪團也走訪多家開放網路、AI自動化網路管理方案業者，深入認識台廠新世代通訊技術與加值應用實力。

產發署說，介面開放、供應多元的Open RAN技術，造就創新、多元電信生態鏈發展，國際制定行動通訊標準組織3GPP，也與國際開放網路組織O-RAN聯盟，開啟討論6G標準分工。

展望未來，產發署強調，Open RAN技術在6G標準中，仍被視為發展重點之一，影響新世代通訊技術演進，經濟部將持續攜手產業，推進次世代通訊科技布局，以及與國際產業生態圈推展多元、可靠、安全的供應夥伴關係。