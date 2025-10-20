「鎢鋼大王」廖萬隆辭世、享壽77歲 白手起家締造商業傳奇

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
廖萬隆（圖右）77歲辭世，他白手起家，登上全球鎢鋼產業巔峰，創造年營收500億元事業版圖。春保鵭鋼集團／提供。

海峽二岸知名台商，被稱為「鎢鋼大王」的廖萬隆77歲辭世，他白手起家，登上全球鎢鋼產業巔峰，創造年營收500億元事業版圖，成商場傳奇人物。

根據官網資訊，廖萬隆常說，「你可以決定自己的世界要多大，關鍵不在努力多辛苦，而在於是否做出對的選擇」。他深信選擇比努力重要，26歲時憑藉故總統蔣經國的青年創業貸款，開啟創業旅程；36歲親訪鄧小平，洞察中國大陸工業崛起契機；60歲與歐洲大廠結盟，讓「春保鎢鋼」邁向世界舞台。

成功後廖萬隆以「鎢鋼般的性格」自許，剛毅、固執、從不退縮。他面對外界非議與競爭壓力，始終堅守原則：「照顧員工、關懷供應商、讓客戶滿意」。他相信企業存在的最高價值，不是財富累積，而是成就他人、回饋社會。

隨著事業發達，他投身公益與公共事務，歷任工商建研會、雲林同鄉會、張廖簡宗親會及兩岸文化經濟協進會理事長，並以敢言敢為的風格推動產業與社會議題。

上市鋼廠高層指出，廖萬隆謙言自己只是「幸運地抓住機會的人」，從淡水小工廠起步，讓春保鎢鋼屹立全球市場，數十年的商場奮鬥，從勇於選擇、堅持初衷到感恩回饋，寫下一生商業傳奇。

