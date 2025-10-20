「鎢鋼大王」廖萬隆返台經營飯店 半夜也知客人留言

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆18日辭世。圖／報系資料照
有台灣鎢鋼大王之稱的廖萬隆18日辭世。圖／報系資料照

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。廖在台中除了經營2家「薆悅酒店」，因為鎢鋼是工具機削切或是鑽頭的重要零組件，因此還設有一個辦事處對接產業需求，對酒店經營同時也有加分。

一名已離職的老幹部說，廖萬隆愛護員工，薪水給了夠，而且即使是疫情也不裁員，且為了保護員工，也不接防疫旅館業務。

這名老幹部回憶，因為廖的鎢鋼生意要對接工具機產業，他們經營飯店也前往相關廠商一一拜訪，以了解有沒有商務住宿需求，讓集團產業能彼此加分。

他說，廖萬隆對顧客的意見特別注意，每天有專人留意網路上的顧客留言，甚至半夜若有留言，他也能知道，並在隔天一大早就打電話來問。此時若是負責經營的人還不知道，那就會嚇得不知如何自處。

這名老幹部說，「薆悅酒店」算是本土飯店，但廖會要員工自己評斷自己的價值並給出薪水，薪資水準不輸大型飯店，尤其是疫情期間飯店業生意受衝擊大，但是他沒有裁過任何工作人員，也呼應員工的要求，在考慮員工生命威脅下，並不接防疫旅館業務，一切都站在關心員工的方向思考。

