國發會推AI新十大建設 估創15兆產值、50萬高薪職缺

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。圖／聯合報系資料照片
國發會20日向立法院經濟委員會提出業務報告，主委葉俊顯指出，今年上半年我國經濟成長6.75%，AI與雲端服務帶動出口擴增，展望後勢，AI被視為驅動下一波經濟引擎，政府正整合跨部會資源推動「AI新十大建設」，預計於2040年突破15兆元產值，帶動50萬個高薪就業機會，讓台灣AI實力成為全球排名前5，打造台灣為「智慧科技島」。

在產業政策上，國發會統籌推動「五大信賴產業」，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊。葉俊顯指出，AI應用與半導體自主研發將是國家戰略核心，國內業者正積極投入高算力、高節能晶片與矽光子前瞻技術，國發基金亦規畫投入百億元基金支持AI、綠色成長與智慧機器人等新興領域。

根據台經院統計，2024年台灣新創募資金額達33.4億美元、突破新台幣千億元，逆勢成長顯示創業環境日益成熟。國發會表示，為加速產業創新轉型與升級，國發基金正全面啟動多層次投資布局，藉由「主題式百億基金」與「創業創新基金」雙引擎推動資金活水。截至8月底，主題式百億基金已投資692家企業、投資金額達229億元，並帶動民間投資850億元。投資主軸涵蓋AI新創、綠色成長、智慧機器人、策略性製造業、文化創意及中小企業等六大領域，未來將再擴及大健康與運動產業，建構多元創新投資網絡。

在「創業創新基金」發展部分，截至9月底，已投資294家新創企業、金額達41億元，帶動民間投資168億元，並預計推動「創業大聯盟競賽」，以及投資校園創投基金。另在直接投資部分，重要新興事業投資累計69家、金額865億元；中東歐投資基金核准15件、金額24億元。國發會指出，未來將持續運用公共資金引導民間投入新創與轉型產業，推升整體投資動能，促進台灣產業創新生態系成形。

同時，國發會也啟動「兆元投資國家發展方案」，截至9月底，民間參與公共建設簽約金額達1,987億元，並透過鬆綁法規與提升融資誘因，引導保險資金投入基礎建設與永續債券，擴大公私協力動能。

