快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中「薆悅酒店」開幕時，廖萬隆（左）曾邀請汪小菲一起來剪綵。圖／讀者提供
台中「薆悅酒店」開幕時，廖萬隆（左）曾邀請汪小菲一起來剪綵。圖／讀者提供

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資後，在全台開有5家「薆悅酒店」，一名老幹部回憶，廖萬隆管理上注重細節，每天早上會要求把早餐的每道菜傳去給他看，還曾因稀飯太稀而要求重煮，但待人也有溫暖的一面。

廖萬隆是在1948年出生於雲林農村，並於30歲時白手起家、創立春保森拉天時鎢鋼合金集團，最終成為一代台商傳奇。他在商界地位崇高，過去還曾任國民黨第7任中央常務委員，並在多個政商、兩岸經貿社團中擔任要職。

據了解，廖萬隆平日注重運動和養生，不太喝酒，身體還算健朗，17日上午還找了核心幹部一起到家裡早餐，話家常並交待營運應注意事項，未料隔天竟離世，令人意外。

薆悅酒店前業務總經理胡智鈞回憶，廖萬隆在飯店管理上注重細節，尤其重視早餐。每天清晨7時開餐前，6時30分就會要求每家飯店把早餐的每道菜拍下來傳給他看。他記得有次廖感覺稀飯太稀了，就要求立即重煮。又如，浴室裡的肥皂包裝，他都會要求必須先用刀畫出細口，不必客人自行拆，能方便取用，這都令他感覺廖萬隆總是能站在客戶面思考。

胡智鈞說，廖萬隆治軍嚴厲，做的不好會當面罵人，但出發點是為了把工作做得更好，但到了年節，卻會私下包給員工紅包，還再獎勵一番，有其溫暖一面。

他說，廖萬隆因響應政府的「鮭魚返鄉」而返台投資，除了全台開有5家「薆悅酒店」也曾投資其他知名飯店，台中「薆悅酒店」開幕時還邀請汪小菲一起來剪綵，算是別開生面。

廖也曾說過，所有薆悅酒店的共同點是，房舍都是他夫人購入的。這些樓有些是因主人年紀大了子女要分產，或因股東不合鬧分家，買了下來是幫朋友解決問題，經營好了也算幫助社區繁榮。也因為未來想傳承給子女，他才會看頭看尾，管理上十分仔細。

台開 國民黨

延伸閱讀

全運會／挺舉破全國紀錄3連霸 江宗翰含淚獻給驟逝養父

《緊急偵訊室》女星高橋智子車禍驟逝！年僅39歲 撞人者肇逃遭逮

金鐘60／大S驟逝8個月！小S缺席星光大道　全網哭：太可惜

快訊／34歲創作歌手黃小玫驟逝！團隊證實罹罕病離世：化作最柔軟的天使

相關新聞

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資...

國發會推AI新十大建設 估創15兆產值、50萬高薪職缺

國發會20日向立法院經濟委員會提出業務報告，主委葉俊顯指出，今年上半年我國經濟成長6.75%，AI與雲端服務帶動出口擴增...

水利署工程品質創新精進 榮獲經濟部優質獎7獎項肯定

經濟部20日舉行2025年「公共工程優質獎」頒獎典禮，水利署表現優異，共有6件工程榮獲殊榮，經濟部並推薦其中5件工程參加...

NCC 如何避免政治介入？準主委蔣榮先強調與朝野兩黨「保持政治等距」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人。針對如何避免政治介入，被提名人暨內定...

中天案連敗還打官司嗎？ 準主委表示「有可能不再進行」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人，「必考題」中天新聞換照案被立委輪番提...

賴總統：國防工業生態鏈 台灣要有一席之地

賴清德總統20日上午出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。