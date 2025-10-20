「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資後，在全台開有5家「薆悅酒店」，一名老幹部回憶，廖萬隆管理上注重細節，每天早上會要求把早餐的每道菜傳去給他看，還曾因稀飯太稀而要求重煮，但待人也有溫暖的一面。

廖萬隆是在1948年出生於雲林農村，並於30歲時白手起家、創立春保森拉天時鎢鋼合金集團，最終成為一代台商傳奇。他在商界地位崇高，過去還曾任國民黨第7任中央常務委員，並在多個政商、兩岸經貿社團中擔任要職。

據了解，廖萬隆平日注重運動和養生，不太喝酒，身體還算健朗，17日上午還找了核心幹部一起到家裡早餐，話家常並交待營運應注意事項，未料隔天竟離世，令人意外。

薆悅酒店前業務總經理胡智鈞回憶，廖萬隆在飯店管理上注重細節，尤其重視早餐。每天清晨7時開餐前，6時30分就會要求每家飯店把早餐的每道菜拍下來傳給他看。他記得有次廖感覺稀飯太稀了，就要求立即重煮。又如，浴室裡的肥皂包裝，他都會要求必須先用刀畫出細口，不必客人自行拆，能方便取用，這都令他感覺廖萬隆總是能站在客戶面思考。

胡智鈞說，廖萬隆治軍嚴厲，做的不好會當面罵人，但出發點是為了把工作做得更好，但到了年節，卻會私下包給員工紅包，還再獎勵一番，有其溫暖一面。

他說，廖萬隆因響應政府的「鮭魚返鄉」而返台投資，除了全台開有5家「薆悅酒店」也曾投資其他知名飯店，台中「薆悅酒店」開幕時還邀請汪小菲一起來剪綵，算是別開生面。

廖也曾說過，所有薆悅酒店的共同點是，房舍都是他夫人購入的。這些樓有些是因主人年紀大了子女要分產，或因股東不合鬧分家，買了下來是幫朋友解決問題，經營好了也算幫助社區繁榮。也因為未來想傳承給子女，他才會看頭看尾，管理上十分仔細。