水利署工程品質創新精進 榮獲經濟部優質獎7獎項肯定
經濟部20日舉行2025年「公共工程優質獎」頒獎典禮，水利署表現優異，共有6件工程榮獲殊榮，經濟部並推薦其中5件工程參加行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」評選，同時獲得1項個人貢獻獎，展現水利署在公共工程推動上的卓越成效。
「公共工程優質獎」頒獎典禮由經濟部主任秘書莊銘池主持，水利署由副署長王藝峰率領獲獎團隊出席。水利署在2025年優質獎共有大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第1標統包工程、荖濃溪里嶺伏流水統包工程-水管橋工程、房裡海堤整體環境改善工程(一)、北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)、二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)、2024年度卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程等6件獲得獎項；同時陳柏宗主任工程司榮獲個人貢獻獎殊榮。
水利署指出，6件榮獲優質獎工程各具特色如下：
一、大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第1標統包工程：中區水資源分署以潛盾、推進工法及首創SPF耐震鋼管接頭，串連大安溪及大甲溪水源，提升大臺中供水韌性。
二、荖濃溪里嶺伏流水統包工程-水管橋工程：南區水資源分署創新以樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩，減少開挖深度，降低施工風險。
三、房裡海堤整體環境改善工程(一)：第二河川分署導入景觀與生態設計理念，友善陸蟹通行兼顧防潮防災，重現苑裡鎮特色風貌融入磚窯、藺草等文化產業元素。
四、北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)：第五河川分署採取國際競圖，突破傳統河川工程設計，導入創新思惟，透過環境綠化與公共空間營造，呈現具地方文化意象的親水廊道。
五、二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)：第六河川分署整合防洪改善與水岸再生，利用柔性覆土加高及新設步道，串聯步道系統同時營造人文與生態共存的水岸空間。
六、113年度卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程：第八河川分署改善卑南溪解說園區環境景觀，並串聯鄰近卑南文化公園，形成豐富而多元化的遊憩環境。
另外，榮獲個人貢獻獎的南區水資源分署陳柏宗主任工程司，長年投入南部水資源開發及調度、水庫多元清淤與公共工程三級品管推動等各項工作，執行績效顯著。
水利署最後強調，水利建設與民眾息息相關，並有提振生態保育與人文價值的作用。在面對極端氣候，更須積極推動各項水利工程，持續落實三級品管制度，確保工程如期、如質完成，並發揮防災減災的功能。
