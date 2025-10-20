快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

水利署工程品質創新精進 榮獲經濟部優質獎7獎項肯定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為經濟部水利署中區水資源分署建置大安大甲溪聯通管之潛盾機啟用典禮。記者游振昇／攝影
圖為經濟部水利署中區水資源分署建置大安大甲溪聯通管之潛盾機啟用典禮。記者游振昇／攝影

經濟部20日舉行2025年「公共工程優質獎」頒獎典禮，水利署表現優異，共有6件工程榮獲殊榮，經濟部並推薦其中5件工程參加行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」評選，同時獲得1項個人貢獻獎，展現水利署在公共工程推動上的卓越成效。

「公共工程優質獎」頒獎典禮由經濟部主任秘書莊銘池主持，水利署由副署長王藝峰率領獲獎團隊出席。水利署在2025年優質獎共有大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第1標統包工程、荖濃溪里嶺伏流水統包工程-水管橋工程、房裡海堤整體環境改善工程(一)、北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)、二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)、2024年度卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程等6件獲得獎項；同時陳柏宗主任工程司榮獲個人貢獻獎殊榮。

水利署指出，6件榮獲優質獎工程各具特色如下：

一、大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第1標統包工程：中區水資源分署以潛盾、推進工法及首創SPF耐震鋼管接頭，串連大安溪及大甲溪水源，提升大臺中供水韌性。

二、荖濃溪里嶺伏流水統包工程-水管橋工程：南區水資源分署創新以樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩，減少開挖深度，降低施工風險。

三、房裡海堤整體環境改善工程(一)：第二河川分署導入景觀與生態設計理念，友善陸蟹通行兼顧防潮防災，重現苑裡鎮特色風貌融入磚窯、藺草等文化產業元素。

四、北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)：第五河川分署採取國際競圖，突破傳統河川工程設計，導入創新思惟，透過環境綠化與公共空間營造，呈現具地方文化意象的親水廊道。

五、二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)：第六河川分署整合防洪改善與水岸再生，利用柔性覆土加高及新設步道，串聯步道系統同時營造人文與生態共存的水岸空間。

六、113年度卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程：第八河川分署改善卑南溪解說園區環境景觀，並串聯鄰近卑南文化公園，形成豐富而多元化的遊憩環境。

另外，榮獲個人貢獻獎的南區水資源分署陳柏宗主任工程司，長年投入南部水資源開發及調度、水庫多元清淤與公共工程三級品管推動等各項工作，執行績效顯著。

水利署最後強調，水利建設與民眾息息相關，並有提振生態保育與人文價值的作用。在面對極端氣候，更須積極推動各項水利工程，持續落實三級品管制度，確保工程如期、如質完成，並發揮防災減災的功能。

水利署 水資源 生態保育

延伸閱讀

新北三芝圖書館上梁 明年完工化身北海岸「自然書室」

憂重演1021梅姬颱風水患夢魘 地方喊話中央：「蘇澳分洪堰」快動工

陸軍砲訓部搬遷啟動 原址將成台南永康發展新區

台中國際會展中心終開幕 林佳龍：工程延宕的代價是城市競爭力

相關新聞

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資...

國發會推AI新十大建設 估創15兆產值、50萬高薪職缺

國發會20日向立法院經濟委員會提出業務報告，主委葉俊顯指出，今年上半年我國經濟成長6.75%，AI與雲端服務帶動出口擴增...

水利署工程品質創新精進 榮獲經濟部優質獎7獎項肯定

經濟部20日舉行2025年「公共工程優質獎」頒獎典禮，水利署表現優異，共有6件工程榮獲殊榮，經濟部並推薦其中5件工程參加...

NCC 如何避免政治介入？準主委蔣榮先強調與朝野兩黨「保持政治等距」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人。針對如何避免政治介入，被提名人暨內定...

中天案連敗還打官司嗎？ 準主委表示「有可能不再進行」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人，「必考題」中天新聞換照案被立委輪番提...

賴總統：國防工業生態鏈 台灣要有一席之地

賴清德總統20日上午出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。