NCC 如何避免政治介入？準主委蔣榮先強調與朝野兩黨「保持政治等距」
立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人。針對如何避免政治介入，被提名人暨內定主委蔣榮先表示，朝野黨派都有朋友，「我要堅持與兩黨保持政治等距，跟這些朋友說抱歉了」，強調要恢復NCC的專業性和獨立性，體察民意。
國民黨委員洪孟楷指出，前任委員會拒絕中天新聞換照，被質疑政治介入，NCC也變「髒CC」，又有委員在卸任前公開表示目前「政媒集體化」、「黨媒共生」，問蔣榮先如何洗白NCC形象？如何保持「政治等距」，是否不再往來。
蔣榮先則表示，部分委員提出對媒體生態觀點「我相信那是個人言論」。但強調「政治等距」不等於「友誼等距」，他強調，朋友可以交，但一定會做到公事行政中立的態度。
民眾黨委員黃國昌則質詢，先前有業者爆料指出，民進黨前秘書長洪耀福帶人到NCC去喬鏡電視過關案，將來如果民進黨秘書長再來找主委蔣榮先，會不會「給面子」？蔣榮先則再度強調「政治等距」，一切依法行政。
