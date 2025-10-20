快訊

NCC 如何避免政治介入？準主委蔣榮先強調與朝野兩黨「保持政治等距」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
立法院交通委員會今天審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，主委被提名人蔣榮先出席備質詢。記者林伯東／攝影
立法院交通委員會今天審查行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，主委被提名人蔣榮先出席備質詢。記者林伯東／攝影

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人。針對如何避免政治介入，被提名人暨內定主委蔣榮先表示，朝野黨派都有朋友，「我要堅持與兩黨保持政治等距，跟這些朋友說抱歉了」，強調要恢復NCC的專業性和獨立性，體察民意。

國民黨委員洪孟楷指出，前任委員會拒絕中天新聞換照，被質疑政治介入，NCC也變「髒CC」，又有委員在卸任前公開表示目前「政媒集體化」、「黨媒共生」，問蔣榮先如何洗白NCC形象？如何保持「政治等距」，是否不再往來。

蔣榮先則表示，部分委員提出對媒體生態觀點「我相信那是個人言論」。但強調「政治等距」不等於「友誼等距」，他強調，朋友可以交，但一定會做到公事行政中立的態度。

民眾黨委員黃國昌則質詢，先前有業者爆料指出，民進黨前秘書長洪耀福帶人到NCC去喬鏡電視過關案，將來如果民進黨秘書長再來找主委蔣榮先，會不會「給面子」？蔣榮先則再度強調「政治等距」，一切依法行政。

