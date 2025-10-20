降息與財報利多 股債齊吸金

美國聯準會主席鮑爾表示未來幾月將結束縮表、暗示10月可能再降息。儘管美國地區銀行一度爆發損失與詐欺事件，所幸恐慌並未持續，加上美中貿易緊張情勢緩和、大型銀行財報亮麗，博通與OpenAI合作將共同開發客製AI晶片，激勵美股和全球股市走揚。

就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入較前週增加93%至455.23億美元，主要為美國淨流入倍增至280.73億美元。中國大陸、亞洲與歐洲分別獲34.18億、72.98億與5.40億美元淨流入，日本亦重拾1.27億美元淨流入。依產業ETF觀察，近周淨流入前三大產業為科技、原物料、金融；僅有通訊產業為淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，今年來全球主要股市價格已顯著上升，受到消息面牽動的震盪難免，未來一周包括美中貿易情勢、超級財報周及美國消費信貸情勢等，投資人可採取股債兼備、多元分散策略，應對波動環境，包括：核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。非美元資產部分，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市

場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，投資組合中可納入5%~10%黃金股票型基金，分散投組多樣化。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，今年美股表現板塊擴散至科技股以外，再加上聯準會重啟降息，營造各資產與產業百花齊放的有利環境，投資組合廣納股票、債券與混合資產，也聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力的標的，保持靈活才能及時把握機會。而儘管股市大盤評價面已攀高，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，例如近期在科技、工業、醫療與消費產業都看到不錯的機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕表示，史詩級AI巨變將帶來百年機遇，過去12個月AI資本支出達2800億美元。「創新」創造的財富正擴展到整個經濟，如今，市值超過1兆美元的超級巨頭已經達到十家。「創新」已遍及更廣泛領域，包含金融、能源、工業、航太國防等，為長期投資者締造罕見的投資機會。