中天案連敗還打官司嗎？準主委表示「有可能不再進行」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人，「必考題」中天新聞換照案被立委輪番提出。被提名人暨內定主委蔣榮先坦言當初中天新聞換照被拒絕換照官司若再敗訴，會與法律單位檢討是否有其他的措施，未必繼續打官司。

2020年11月18日，NCC以中天新聞台「多次違規、內控機制失靈，大股東蔡衍明嚴重干預新聞運作」等理由，最後不同意中天新聞台換照。除了中天新聞台在有線電視停播外，空出的52頻道也由時任NCC主委陳耀祥公開表示「希望給公廣集團新聞頻道一個機會」，最後由華視新聞資訊台入主，但仍有部分系統台以跳頻方式，未讓華視新聞資訊台上架。

中天新聞不服處分，提出多起行政訴訟。立委洪孟楷等人指出，NCC關閉中天新聞，被社會指為政治介入、NCC更變成「髒CC」。目前NCC已經累積26敗，且有部分已經確定敗訴，NCC編列的官司預算年年增加。立委詢問蔣榮先是否表示先前NCC濫罰、以及是否還繼續花納稅錢上訴，如果最終換照處分的行政訴訟敗訴，要做什麼處分？

蔣榮先表示，當初中天換照案時引爆的爭議和輿論，更引發程序正義問題，他認為要「深刻檢討」。對立委追問一再敗訴該如何面對？蔣榮先表示，如果相關訴訟造成浪費，有可能不要再進行，但要與法律單位重新再研議應對方案。

立委再追問，如果拒絕換照的行政處分最後敗訴，法院撤銷原處分，NCC必須另為處分，該如何面對？ 蔣榮先則表示，目前案件都還在法律訴訟中，將來若涉及「相關問題」（敗訴），就回歸法律規範，立委再追問要做何種處分？蔣榮先則「跳針」表示如果司法判決結果是撤銷處分，「就根據司法判決」。

NCC 有線電視 考題

