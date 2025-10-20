NCC主委被提名人蔣榮先：堅守中立、盼重建信任

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案，多位立委關切中立性問題。NCC主委被提名人蔣榮先表示，將堅持與執政黨、在野黨保持政治等距，獨立行使職權，盼重建社會大眾對NCC的信任。

行政院7月底宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審蔣榮先、程明修；22日排審黃葳威、羅慧雯。

蔣榮先上午出席立法院交通、教育及文化委員會聯席會議並備質詢。國民黨立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲，民眾黨立委黃國昌均指外界質疑NCC獨立性。蔣榮先表示，他在執政黨、在野黨都有朋友，但他會堅持在政治上保持等距，獨立行使職權。

蔣榮先表示，過去台灣民眾普遍對NCC不信任，也對許多行政裁罰感到不滿意，他希望能實現被社會大眾認可的中立性及程序正義，「這會是我第一件工作」。

另外，國民黨立委葛如鈞提及，NCC今年2月公布第二級電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費新台幣750元，民怨四起，引發「750之亂」後，暫緩實施。

蔣榮先回應，上任後會避免更改，並將充分與民眾溝通。葛如鈞追問，外界質疑NCC可能會再研議，蔣榮先明確表態不支持。