快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

NCC主委被提名人蔣榮先：堅守中立、盼重建信任

中央社／ 台北20日電

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案，多位立委關切中立性問題。NCC主委被提名人蔣榮先表示，將堅持與執政黨、在野黨保持政治等距，獨立行使職權，盼重建社會大眾對NCC的信任。

行政院7月底宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審蔣榮先、程明修；22日排審黃葳威、羅慧雯。

蔣榮先上午出席立法院交通、教育及文化委員會聯席會議並備質詢。國民黨立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲，民眾黨立委黃國昌均指外界質疑NCC獨立性。蔣榮先表示，他在執政黨、在野黨都有朋友，但他會堅持在政治上保持等距，獨立行使職權。

蔣榮先表示，過去台灣民眾普遍對NCC不信任，也對許多行政裁罰感到不滿意，他希望能實現被社會大眾認可的中立性及程序正義，「這會是我第一件工作」。

另外，國民黨立委葛如鈞提及，NCC今年2月公布第二級電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費新台幣750元，民怨四起，引發「750之亂」後，暫緩實施。

蔣榮先回應，上任後會避免更改，並將充分與民眾溝通。葛如鈞追問，外界質疑NCC可能會再研議，蔣榮先明確表態不支持。

延伸閱讀

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

為何沒與藍委一起來國慶 葉元之：要問傅崐萁

立院引入AI應用指引 藍綠都肯定增進效率

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

相關新聞

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

人稱「鎢鋼大王」的「春保森拉天時鎢鋼合金集團」總裁廖萬隆18日清晨病逝，享壽77歲。他響應政府「鮭魚返鄉」自大陸返台投資...

國發會推AI新十大建設 估創15兆產值、50萬高薪職缺

國發會20日向立法院經濟委員會提出業務報告，主委葉俊顯指出，今年上半年我國經濟成長6.75%，AI與雲端服務帶動出口擴增...

水利署工程品質創新精進 榮獲經濟部優質獎7獎項肯定

經濟部20日舉行2025年「公共工程優質獎」頒獎典禮，水利署表現優異，共有6件工程榮獲殊榮，經濟部並推薦其中5件工程參加...

NCC 如何避免政治介入？準主委蔣榮先強調與朝野兩黨「保持政治等距」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人。針對如何避免政治介入，被提名人暨內定...

中天案連敗還打官司嗎？ 準主委表示「有可能不再進行」

立法院交通委員會20日審查行政院提報四位國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名人，「必考題」中天新聞換照案被立委輪番提...

賴總統：國防工業生態鏈 台灣要有一席之地

賴清德總統20日上午出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。