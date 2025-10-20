電動機車推動力道不足 八成三民眾籲政府應更積極

台灣智慧移動產業協會（SMAT）20日公布《電動機車政策 2025 民意大調查》，調查結果顯示，逾八成民眾要求政府應更積極推動電動機車相關政策；超過半數民眾更直指中央政府與地方政府推動力道皆不足，現行補助效益有限，已延宕運具電動化進程。

根據 SMAT 統計，2025 年電動機車市售比至今僅達 6.8%，與政府設定的 2025 年 20%、2030 年 35%、2040 年全面電動化目標相距甚遠。SMAT理事長邱俊榮表示，賴清德總統曾指出，台灣機車超過 1,400 萬輛，運輸部門佔全台碳排量 13%，推動運具電動化是推動淨零轉型的重要關鍵；而政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾。此份民調結果顯示，推動電動機車已是全民共識。民眾普遍肯定電動機車的環保價值，也強烈呼籲政府加碼補助、降低使用成本，並期待車廠共擔減碳責任。政府推動運具電動化的腳步必須加速，整合中央與地方資源，以更一致且穩定的政策回應民意，讓電動機車成為推動淨零轉型的關鍵力量，帶領台灣在淨零轉型的道路上不落後於國際。

《電動機車政策 2025 民意大調查》首先調查台灣民眾的使用運具習慣，結果 87.0% 的民眾外出仰賴私人運具，其中四分之三 (75.7%) 的民眾以機車作為主要交通工具。顯示機車已深植於台灣民眾日常生活，無論是通勤、通學或購物，皆具有大眾運輸工具不可取代的便利性。

政府已將運具電動化訂為台灣邁向 2050 年淨零排放的關鍵戰略之一，本次民調顯示，高達 80.8% 民眾都認同推廣電動機車有助於淨零與改善空污，顯示社會各界普遍支持運具電動化要持續推進。然而，當實際面臨購車選擇時，民眾最重視的是「車價」與「政府補助」，分別成為影響購買意願的首要與次要因素。凸顯降低購車成本與完善補助機制，是幫助電動機車普及、落實運具電動化的關鍵一環。

在政府推動運具電動化的政策積極度上，超過半數（50.6%）民眾認為中央政府不夠積極，其中更有高達六成的現有電動機車騎士表達不滿；地方政府的表現亦未能獲得好評，48.9% 民眾指出地方推廣力道不足。

負責執行本次民調的山水民意研究股份有限公司總經理何麗萍認為，民調結果顯示，全民高度認同推廣電動機車有助淨零減碳，但『政策作為』與『民意期待』間存在明顯落差，因此有高達 83.3% 的民眾呼籲希望中央政府更積極推動運具電動化政策，並展現出不分縣市、跨世代、跨黨派立場的全民共識，呼應社會大眾對運具轉型的迫切期待。

根據 SMAT 調查，高達 91.9% 民眾呼籲政府補助應以「消費者」為主，而非以各類計畫的名目發放給「製造商」，才能更有效刺激市場、提升購車意願。

針對現有補助，近六成（58.6%）民眾認為經濟部相關政策力道不足，對購買意願助益有限；但 38.3% 的燃油機車騎士卻表示，經濟部補助可提高他們轉購電動機車的意願。顯示經濟部的相關補助已具備吸引轉型的成效，但需再加強力道。在環境部的補助項目上，82.2% 民眾敲碗環境部，應恢復對新購電動機車的補助，盼能讓首購族更有動力入手電動機車。

邱俊榮強調，環境部未能正視台灣民眾對機車的高度依賴性，更忽視年輕族群剛成年時根本沒有舊車可以汰換，結果在價格考量下，年輕人的第一輛機車就選擇油車，十年騎下來，對台灣淨零碳排造成的負面效益難以想像，因此深切期盼環境部能夠恢復 2020 年起取消的新購電動機車補助。」

邱俊榮進一步指出，現任經濟部長龔明鑫過去擔任國發會主委和行政院秘書長時曾表示，2050 淨零轉型是台灣的重要國家目標，政府已規劃至 2030 年投入 9,000 億元預算推動相關行動，其中運具電動化是關鍵一環，並特別編列 1,680 億元用於運具電動化與無碳化項目；近年來，台灣在多項領域中又以電動機車的成果最顯著。既然龔明鑫已明確指引政策方向，SMAT 呼籲政府進一步協調跨部會合作，合理分配資源，落實運具電動化的承諾，全力邁向國家減碳與淨零目標。

在使用成本上，59.0% 民眾表示若政府提供電池資費補助，將提升購車意願；即便現有的燃油機車族，也有 57.3% 願意在政府提供電池資費補助時改騎電動機車。何麗萍認為，這意味著電池資費補助可有效降低使用門檻與長期成本，將成為帶動電動機車普及的關鍵誘因。

此外，七成（70.1%）民眾支持推動「綠色扣除額」制度，讓購車支出可納入個人綜合所得稅特別扣除額，顯示社會普遍期待政府以更靈活、多元的政策工具強化誘因。另有 80.9% 民眾認為政府應規範車廠「電動機車銷售比」，要求產業共同承擔減碳責任，反映全民對政策公平性與產業永續的高度期待。

《電動機車政策 2025 民意大調查》的結果顯示，全民對運具電動化的支持已成明確共識，關鍵在於政府能否以更積極的政策回應社會期待。面對 2025 年市售比仍遠低於目標的現況，唯有持續優化補助設計、導入綠色稅制、強化產業共責，並整合中央與地方資源，方能突破推動瓶頸。SMAT 呼籲政府掌握民意共識，及時推動穩定的政策，落實產業升級與運具電動化，帶領台灣邁向淨零轉型。