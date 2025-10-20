賴總統：國防工業生態鏈 台灣要有一席之地

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統賴清德（前）20日在台北圓山大飯店出席114年僑務委員會議開幕典禮，離去時向媒體揮手致意。中央社
總統賴清德（前）20日在台北圓山大飯店出席114年僑務委員會議開幕典禮，離去時向媒體揮手致意。中央社

賴清德總統20日上午出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合與國際合作發展國防工業，未來全世界會重視國防工業，也會有國防工業的生態鏈，台灣同樣也要占有一席之地，讓台灣不僅安全，經濟也能夠持續發展。

談及經濟發展，賴總統表示，台灣經濟近年持續進步，感謝每一位企業家，從幾十年前就拎著手提箱到世界各地爭取訂單，回到台灣「客廳即工廠」日夜打拚，打下良好的工業基礎，接著引進科技產業，讓台灣的經濟及展業都逐步發展、進步。

賴總統提及，馬英九前總統任內經濟年平均成長率為2.8%，蔡英文前總統任內提升至3.2%，股市指數則由8千多點攀升至2萬3千多點，漲幅達155%。

賴總統指出，台灣去年第四季經濟成長率達4.84%，今年第一季5.48%，第二季更高達8%。亞洲開發銀行預測台灣今年經濟成長率為5.31%，為亞洲四小龍之首，更超越日本、美國及中國。

賴總統認為，經濟發展成果要感謝本國企業及台商共同的努力及貢獻，政府也將透過政策讓經濟成長的果實為全民共享。

他表示，從蔡英文開始推動「0到6歲國家一起養」政策，而現在全國高中職不論公立或私立，中央政府都補助一律免學費；私立大專校院學生，每年3萬5千元學雜費補助，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1萬5千元。

賴總統指出，目前全國65歲以上的長輩約有460多萬人，預估到今年年底將占全國人口20%，正式進入「超高齡社會」，因此政府持續加強長照制度。蔡英文任內推動「長照2.0」，卸任時全國長照據點已增加至1萬5千多個，可說是「看得到、找得到、用得到」。

此外，全國已有10萬名長照服務員投入照護工作，服務對象包括長者及身心障礙者，長照總預算大幅提升至800多億元。他任內將接續推動「長照3.0」，除持續擴充必要的服務據點、提升服務品質，也推動「健康促進」理念、喘息及機構式服務，並導入醫療，讓長照制度對長輩照顧更加周延。

賴總統說，除了社會投資，政府也不斷在減稅。明年租屋單身者年所得低於62萬6千元，四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4千元以下都免繳綜合所得稅，因此讓台灣社會約40%至50％可以不必繳綜合所得稅。

在國家安全方面，賴總統表示，瞭解僑領在僑居地對中國的威脅同感憂心，蔡英文與他都積極在強化國防力量，因為深信對和平要有理想、但不能有幻想，和平不可能靠一紙和平協議就可以得到，也不可能因為接受侵略者的條件，如「九二共識」、接受「一個中國」原則等，就有辦法得到和平。

賴總統指出，馬英九任內逐年減少國防預算，但中國的軍事預算卻是以每年兩位數在成長，飛彈持續增加、船艦持續打造、航空母艦不斷建置，並沒有所謂和平紅利，那8年期間暗潮洶湧、外弛內張。

賴總統也說，蔡英文上任後，我國國防預算持續增加，在他接任時，國防預算占比GDP增加到2.5%，明年可望占比達3.32%，並希望在2030年之前達到GDP 5%，除了強化國防力量、保護國家安全，也帶動產業與經濟發展；不僅是對外軍事採購，更重要是推動國防自主。

他強調，台灣幾十年來所打下的深厚基礎，包括基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合與國際合作發展國防工業，未來全世界會重視國防工業，也會有國防工業的生態鏈，台灣同樣也要占有一席之地，讓台灣不僅安全，經濟也能夠持續發展。

114年僑務委員會議19日到21日舉行，20日上午由總統賴清德、僑委會委員長徐佳青致詞揭幕。圖為僑務委員、海外代表於合影後，為賴總統加油打氣。中央社
114年僑務委員會議19日到21日舉行，20日上午由總統賴清德、僑委會委員長徐佳青致詞揭幕。圖為僑務委員、海外代表於合影後，為賴總統加油打氣。中央社

