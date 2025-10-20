立委質疑國發基金監管鬆散 籲強化旋轉門與退場機制

立法院經濟委員會20日針對國發基金監管機制展開質詢，多位立委關切旋轉門條款與退場機制執行成效，質疑制度設計與管理流程仍待強化。

立委鄭正鈐指出，過去曾發生國發會高層卸任後轉任曾審議投資的公司董事，恐引發利益衝突疑慮，要求國發會兩週內提出旋轉門條款修正方向。立委黃國昌認為，國發基金人員違反旋轉門規範的情況，突顯制度漏洞，應修正《產業創新條例》，強化外部監督與資訊公開機制，確保審議透明、決策負責。

對此，國發會主委葉俊顯回應，原則上同意加強監管方向，但旋轉門條款涉及工作權問題，相關規範須審慎評估，國發會將就制度可行性進一步研議。

黃國昌進一步指出，國發基金多筆投資虧損卻缺乏外部監督。他以2017年投資聯合再生為例，當時預估2022年營收可達980億元，實際僅188億元，顯示評估機制失靈、退場作業未落實。審計部報告亦指出，國發基金退場機制形同具文。

立委呂玉玲則表示，國發基金雖設有外部審查制度，但部分投資仍忽略外部意見。她舉例，如興公司投資缺乏完整規畫，外部審查曾提醒可能虧損，國發基金卻仍決議投資；聯合再生案中亦出現17名委員投票、6人請假、1人代理的情形，質疑重大決策流於形式。

葉俊顯回應，管理委員會多由部會首長擔任委員，因公務繁忙時程難以配合，未來將強化投票與代理制度，提升審議嚴謹度。至於釋股與退場問題，將持續修正相關辦法，建立更明確的退出原則與程序。