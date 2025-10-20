快訊

貿協預計12月15日舉行首場「穩定幣與國際貿易未來論談」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳表示，貿協預計要在12月15日舉行第一場「穩定幣與國際貿易未來論談」。黃淑惠/攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，穩定幣對貿易重要性開始浮現，貿協的調查報告中，國內有近20%的企業不清楚這樣的政策變化，貿協預計要在12月15日舉行第一場「穩定幣與國際貿易未來論談」，從穩定幣看未來國際趨勢的論談，邀國內、外專家進行討論，也讓國內企業能更懂穩定幣。

穩定幣對貿易重要性預估，美國穩定幣法案（GENIUSAct）推出後，近一半台灣企業認為穩定幣在未來三年將成為貿易結算重要的一環，且僅有兩成企業回覆「不清楚」，顯示台灣企業對此新型態的貿易結算科技具前瞻思維。

企業採用穩定幣情況，已有5.2%企業在使用穩定幣，另有4.2%計畫導入。合計近一成。顯示穩定幣已邁入貿易結算初期應用，而其中海外臺商的使用率則更高，積極採用穩定幣的企業，也反應出對於貿易展望的信心度較高。

創新突圍近一成企業已導入或計畫採用「穩定幣」,這些先驅者不僅貿易信心更高，關稅轉嫁能力也更強,證明了「創新力」與「營運韌性」相關。

