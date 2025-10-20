3C產品審查費爭議 立委監督指：脫離民意

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院交通委員會20日聯席教育文化委員會，針對國家通訊傳播委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先進行人事同意權審查。立委葛如鈞就數位治理與消費者權益的重大議題進行質詢。

針對社會高度關注的「750元3C產品審查費」爭議，葛如鈞委員指出，NCC在毫無社會共識基礎下倉促上路新制，僅五天即遭擱置，顯見整體決策過程欠缺民意反饋與政策評估，嚴重損及NCC的公信力。

蔣榮先坦言，站在一般民眾角度，也認為此措施「不適當」，並明確承諾，未來若出任主委，將避免此類缺乏正當程序與溝通的政策錯誤，並「不支持」恢復徵收該費用。

在言論自由議題方面，對於近期教育部要求校園封鎖特定中國社群平台（如抖音、小紅書、B站）引發言論審查爭議，葛如鈞質疑此舉恐與NCC一貫倡議的多元價值背道而馳。蔣榮先回應表示，台灣作為民主國家，不宜以強制性手段限制資訊來源。

另外，葛如鈞表示，當前NCC在許多審查程序上仍高度仰賴人工作業，不僅費時費力，更與全球數位治理潮流脫節。他建議NCC應積極推動AI化與跨國資料審查同步，加速流程科技化，以減輕人力成本並提升效率。蔣榮先表態支持，認為一個數位政府就應該有自動化機制。

在數位應用方面，葛如鈞也針對eSIM（數位SIM卡）設定費問題提出質疑。葛如鈞辦公室接獲多起民眾陳情，國內業者對eSIM設定與轉移每次收取300元費用，與多數國際地區免費或低費率的作法相比，顯得非常不合理，且市場普遍質疑此為聯合壟斷的表徵。

蔣榮先回應，該費用「聽起來不合理」，並允諾未來將主動邀集業者協調，保障消費者權益。

至於電子簽章的落實進度，葛如鈞指出，雖然電子簽章法修正案早於去年5月上路，但NCC未及時調整內部行政規範，導致目前民眾仍須親赴櫃檯辦理各項電信業務，與「數位國家」的目標顯然不符。

葛如鈞呼籲NCC應正視此一制度性落後問題，全面加速電信業務導入電子簽章應用。他指出，NCC作為我國通訊傳播政策的主管機關，未來應秉持「體察民意、運用科技」八字方針，積極透過數位轉型強化行政效率與公信力。

