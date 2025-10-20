快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國聯準會（Fed）優先關注就業市場風險，年底前降息幅度仍存變數，加上美中關係緊張，都增加市場的不確定。建議投資人，以優質股票及債券基金作為核心資產，以因應市場的波動。

富達國際分析，9月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀要顯示，Fed官員對於年底前的降息路徑出現分歧，在通貨膨脹上行與就業下行的風險之間，難以達成共識。

富達國際指出，由於美國政府關門，勞動部數據延後公布，但在ADP私部門就業調查中，確實觀察到美國就業市場放緩的跡象。數據已顯示就業下行風險正逐步增加，Fed官員更加關注勞動市場走勢。

展望美國經濟前景，富達國際認為可觀察勞動市場。如果勞動市場有明顯疲弱跡象，代表經濟可能更疲弱。另外，市場許多共識觀點都奠基在美元走弱的預期之上。美元可能持續弱勢，但富達也會密切關注有無證據指向美元走強。

富達國際指出，在經濟充滿不確定因素時，建議投資人以優質股債作為核心配置，並採全球布局的投資策略，聚焦美國以外的潛在機會，同時達到多角化的避險效果。

