貿協公布經貿指數 企業對當下貿易環境信心下降、擔心美國關稅衝擊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事會黃志芳總結這次指數統計的結果出現三大常態，首先，風險多元化，企業關注焦點已從單一的地緣政治，擴散至經濟波動、營運成本與AI重風險。黃淑惠/攝影
外貿協會今（20）日公布貿協經貿指數（TAITRA INDEX）最新的調查結果，新關稅生效後，台灣企業對「當下」貿易環境信心些微下降，貿協外銷預期指數從去年的27.8回升到28.7，貿協外銷信心指數從23.9下滑到23.4；有4成以上的企業認為，美國對關稅持續上下波動會造成衝擊。

外貿協會董事長黃志芳表示，聚焦三議題，分別為新關稅議題、穩定幣議題及經貿指數，調查的對象是各行各業，產業形態多元，所以會出現比較大的衝擊。

根據這次的調查結論也出現許多的矛盾，主要是反應全球經濟處於變局中的新常態，企業必須將創新科技、市場靈活度與核心優勢三者緊密結合，並提升對多元風險的應變能力，就是企業在「後關稅時代」突圍勝出的關鍵。

貿協於2024年推出，過去一年精準預示川普2.0的地緣經濟格局，並成為各界信賴的決策參考；根據這份全新的報告透過貿協全球商情網路、以及台灣企業獨到觀點來洞察關鍵地緣經濟與經貿趨勢。

因應新一輪的地緣經濟變局，貿協於美國新關稅生效後的9月10日至21日，對國內外台灣企業主與高階經理人進行調查。

黃志芳分析，貿協本次問卷聚焦於關稅應對策略與穩定幣新科技應用，共回收2,543份有效問卷，堪稱台灣首屈一指的經貿調查。

其中，新關稅生效後，企業預期「國際衝突熱化」將取代「貨幣競貶」，成為最有可能發生的政經事件。「順差國轉型與美國再工業化」的預期較上期翻倍，顯示企業正視全球經貿結構重組的可能。

台灣企業對關稅成本的轉嫁能力，超過四成台灣企業認為未來三年美國對台關稅將持續上下波動。超過兩成認為有機會降低，展現對回歸全球化經貿秩序的期待。

新關稅生效後，需自行吸收關稅成本的企業比例反彈至歷史高點，可轉嫁的企業比例下降，反應企業短期內應對新關稅的困難。

新台幣兌美元匯率展望，相較於前期調查，企業對台幣匯率預期由貶轉升，比例超過四成；並有4%認為未來三年可能大幅升值至歷史高點。

黃志芳進一步表示，總結這次指數統計的結果出現三大常態，首先，風險多元化，企業關注焦點已從單一的地緣政治，擴散至經濟波動、營運成本與AI重風險。

第二，短期承壓，新關稅沖擊下，更多企業短期內選擇自行吸吸收成本，顯示獲利能力正面臨挑戰。第三，預期分歧，對於川普20的影響,國內企業傾向視為短期風險,但海外台商則普遍認為將是長期結構性轉變。

針對韌性與前瞻布局，企業應對策略的核心，已從「分散市場」等策略聚於焦於傳統「強化回歸內在價值的提升。

遇與挑戰並存:企業對「美國再工業化」的預期翻倍,對美國市場看好度亦實際赴美生產的趨勢卻見減緩·顯示企業在看見商機的同時,也正謹慎平衡與「調整生產的挑戰」。

創新突圍，近一成企業已導入或計畫採用「穩定幣」，這些先驅者不僅貿易信心更高，關稅轉嫁能力也更強,證明了「創新力」與「營運韌性」相關。

關稅

相關新聞

今年經濟成長率破5% 明年呢？ 葉俊顯：保3為目標

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，國發會主委葉俊顯則表示，今年要超過5%也很有機會，但明年在高基期的因素下...

賴總統：國防工業生態鏈 台灣要有一席之地

賴清德總統20日上午出席「114年僑務委員會議開幕典禮」，他指出，台灣基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業，非常適合...

立委質疑國發基金監管鬆散 籲強化旋轉門與退場機制

立法院經濟委員會20日針對國發基金監管機制展開質詢，多位立委關切旋轉門條款與退場機制執行成效，質疑制度設計與管理流程仍待...

貿協預計12月15日舉行首場「穩定幣與國際貿易未來論談」

外貿協會董事長黃志芳表示，穩定幣對貿易重要性開始浮現，貿協的調查報告中，國內有近20%的企業不清楚這樣的政策變化，貿協預...

諾貝爾經濟學獎得主：製造業回流美國不是好經濟政策

美國總統川普上任後，奉行貿易保護主義，並揮舞關稅大刀，以達到製造業回流美國的目標。不過2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、...

八成三民眾敲碗 SMAT：跨世代、跨政黨要求政府更積極推動電動機車

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（20）日公布電動機車政策2025民意大調查，調查結果顯示，逾八成民眾要求政府應更積極...

