快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

諾貝爾經濟學獎得主：製造業回流美國不是好經濟政策

中央社／ 台北20日電
2025年諾貝爾經濟學獎桂冠得主之一的法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）。美聯社
2025年諾貝爾經濟學獎桂冠得主之一的法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）。美聯社

美國總統川普上任後，奉行貿易保護主義，並揮舞關稅大刀，以達到製造業回流美國的目標。不過2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）認為，製造業回流美國不是好的經濟政策。

2025年諾貝爾經濟學獎近日出爐，由研究創新驅動經濟成長的3位經濟學家，美、以雙重國籍學者莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者阿吉翁（PhilippeAghion）、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）共享殊榮。

瑞典皇家科學院指出，過去200年，全球經濟成長幅度前所未見，根基來自於源源不絕的技術創新；當新技術取代舊技術，並形成所謂的「創造性破壞」（creative destruction），經濟才能持續成長。

中央銀行今天發文說明3位經濟學家的研究成果與影響，並分享他們近期受訪談話。

針對近期的貿易戰，阿吉翁在受訪時表示，去全球化（deglobalization）與關稅壁壘都是經濟成長的阻礙，市場越大才有機會交流想法、轉移技術並維持良性競爭；郝伊特也認為，貿易戰會縮小市場規模並抑制創新，試圖讓製造業回流美國也許有政治效果，但不是好的經濟政策。

央行發文指出，現年79歲、擁有美國與以色列雙重國籍的莫基爾，在1990、2002與2009年的系列論文中提出史學方法，說明經濟持續成長的成因。他不認同經濟學界普遍認為「技術進步本身即足以驅動成長」的假設，指出前工業化時期雖有許多技術突破，卻未總是帶來經濟成長。

莫基爾認為，若要將新構想化為現實，實務知識、技術知識及商業知識皆不可或缺。若是缺乏這些條件，再傑出的構想也是紙上談兵。另外，社會對變革保持開放，是實現持續成長的另一個必要條件。

今年諾貝爾經濟學獎得獎的核心概念是創新驅動經濟成長。央行說明，「創造性破壞」一詞最早源自奧地利經濟學家、創新之父熊彼得（Joseph AloisSchumpeter），他在1942年出版的「資本主義、社會主義與民主」書中指出，不斷創新與淘汰的循環是資本主義經濟體系中，實現長期、持續經濟成長的關鍵動力。

儘管提出此概念是熊彼得，阿吉翁與郝伊特致力研究「經濟成長如何持續」的背後機制，成功將「創新」這個抽象概念，轉化為可驗證的數學模型。1992年，兩人合作發表「透過創造性破壞的成長模型」，將「創新」納入內生性成長理論（Endogenous growththeory）中。

央行表示，人工智慧（AI）、綠色轉型與能源科技蓬勃發展的時代，「創造性破壞」的力量無所不在，阿吉翁與郝伊特研究彰顯經濟成長是一場不斷推翻與重建的過程，真正的挑戰不在於避免破壞，而是如何讓每一次的破壞都成為企業轉型與升級的契機。

延伸閱讀

ICT生態系到美國？國民黨團批民進黨賣掉台積電「護國神山」

NBA／想轉籍和唐西奇打國際賽 海斯透露原因：美國不辦公開選拔

以空前速度大推新產品…美國ETF吹泡沫 市場擔憂

美國蓋資料中心引發「鄰避效應」 OpenAI、Meta 轉向空曠地區

相關新聞

今年經濟成長率破5% 明年呢？ 葉俊顯：保3為目標

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，國發會主委葉俊顯則表示，今年要超過5%也很有機會，但明年在高基期的因素下...

諾貝爾經濟學獎得主：製造業回流美國不是好經濟政策

美國總統川普上任後，奉行貿易保護主義，並揮舞關稅大刀，以達到製造業回流美國的目標。不過2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、...

八成三民眾敲碗 SMAT：跨世代、跨政黨要求政府更積極推動電動機車

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（20）日公布電動機車政策2025民意大調查，調查結果顯示，逾八成民眾要求政府應更積極...

AI泡沫化？ 葉俊顯：與網路泡沫化完全不同

國發會主委葉俊顯上任近2個月，今首次到立院進行業務報告，強調施政重點是均衡台灣、與AI新十大建設，目標全力打造台灣成為「...

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

北市府下最後通牒，要求新光人壽在10月24日之前要給答案講明價格，儘管新壽這方已不再堅持召開調處委員會來解決紛爭，並已向北市府表達願意在「新壽直接向輝達協議補償金」為前提來和北市府合意解約，但這點未獲北市府同意，雙方僵局仍難解，在24日（本周五）之前恐怕仍難明朗，接下來有三大變數，受業界矚目。

簡立峰專欄／主權AI競局 台灣算力與人才挑戰如何定位

主權AI正成為全球科技與國安焦點。美中壟斷AI優勢，其他國家則面臨基礎設施與數據都掌握在他人手裡的風險。對台灣而言，算力不足、人才培養受限，加上法律與文化在外來模型下被稀釋，形成多重挑戰。台灣該如何在國際AI競局中找到自主定位？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。