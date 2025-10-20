諾貝爾經濟學獎得主：製造業回流美國不是好經濟政策

美國總統川普上任後，奉行貿易保護主義，並揮舞關稅大刀，以達到製造業回流美國的目標。不過2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）認為，製造業回流美國不是好的經濟政策。

2025年諾貝爾經濟學獎近日出爐，由研究創新驅動經濟成長的3位經濟學家，美、以雙重國籍學者莫基爾（Joel Mokyr）、法國學者阿吉翁（PhilippeAghion）、加拿大學者郝伊特（Peter Howitt）共享殊榮。

瑞典皇家科學院指出，過去200年，全球經濟成長幅度前所未見，根基來自於源源不絕的技術創新；當新技術取代舊技術，並形成所謂的「創造性破壞」（creative destruction），經濟才能持續成長。

中央銀行今天發文說明3位經濟學家的研究成果與影響，並分享他們近期受訪談話。

針對近期的貿易戰，阿吉翁在受訪時表示，去全球化（deglobalization）與關稅壁壘都是經濟成長的阻礙，市場越大才有機會交流想法、轉移技術並維持良性競爭；郝伊特也認為，貿易戰會縮小市場規模並抑制創新，試圖讓製造業回流美國也許有政治效果，但不是好的經濟政策。

央行發文指出，現年79歲、擁有美國與以色列雙重國籍的莫基爾，在1990、2002與2009年的系列論文中提出史學方法，說明經濟持續成長的成因。他不認同經濟學界普遍認為「技術進步本身即足以驅動成長」的假設，指出前工業化時期雖有許多技術突破，卻未總是帶來經濟成長。

莫基爾認為，若要將新構想化為現實，實務知識、技術知識及商業知識皆不可或缺。若是缺乏這些條件，再傑出的構想也是紙上談兵。另外，社會對變革保持開放，是實現持續成長的另一個必要條件。

今年諾貝爾經濟學獎得獎的核心概念是創新驅動經濟成長。央行說明，「創造性破壞」一詞最早源自奧地利經濟學家、創新之父熊彼得（Joseph AloisSchumpeter），他在1942年出版的「資本主義、社會主義與民主」書中指出，不斷創新與淘汰的循環是資本主義經濟體系中，實現長期、持續經濟成長的關鍵動力。

儘管提出此概念是熊彼得，阿吉翁與郝伊特致力研究「經濟成長如何持續」的背後機制，成功將「創新」這個抽象概念，轉化為可驗證的數學模型。1992年，兩人合作發表「透過創造性破壞的成長模型」，將「創新」納入內生性成長理論（Endogenous growththeory）中。

央行表示，人工智慧（AI）、綠色轉型與能源科技蓬勃發展的時代，「創造性破壞」的力量無所不在，阿吉翁與郝伊特研究彰顯經濟成長是一場不斷推翻與重建的過程，真正的挑戰不在於避免破壞，而是如何讓每一次的破壞都成為企業轉型與升級的契機。