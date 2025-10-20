快訊

八成三民眾敲碗 SMAT：跨世代、跨政黨要求政府更積極推動電動機車

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
SMAT 公布電動機車政策 2025 民意大調查，八成三民眾跨世代、跨政黨要求政府更積極推動電動機車。圖／台灣智慧移動產業協會提供
台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（20）日公布電動機車政策2025民意大調查，調查結果顯示，逾八成民眾要求政府應更積極推動電動機車相關政策，成為不分縣市、橫跨各黨派立場與世代的共識；超過半數民眾更直指中央政府與地方政府推動力道皆不足，現行補助效益有限，已延宕運具電動化進程。

根據SMAT統計，2025年電動機車市售比至今僅達6.8%，與政府設定的2025年20%、2030年35%、2040年全面電動化目標相距甚遠。

SMAT理事長邱俊榮表示，總統賴清德曾指出，台灣機車超過1400萬輛，運輸部門佔全台碳排量13%，推動運具電動化是推動淨零轉型的重要關鍵；而政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾。

邱俊榮表示，此份民調結果顯示，推動電動機車已是全民共識。民眾普遍肯定電動機車的環保價值，也強烈呼籲政府加碼補助、降低使用成本，並期待車廠共擔減碳責任，政府推動運具電動化的腳步必須加速，整合中央與地方資源，以更一致且穩定的政策回應民意，讓電動機車成為推動淨零轉型的關鍵力量，帶領台灣在淨零轉型的道路上不落後於國際。

邱俊榮強調，環境部未能正視台灣民眾對機車的高度依賴性，更忽視年輕族群剛成年時根本沒有舊車可以汰換，結果在價格考量下，年輕人的第一輛機車就選擇油車，10年騎下來，對台灣淨零碳排造成的負面效益難以想像，因此深切期盼環境部能夠恢復 2020 年起取消的新購電動機車補助。

邱俊榮進一步指出，現任經濟部長龔明鑫過去擔任國發會主委和行政院秘書長時曾表示，2050淨零轉型是台灣的重要國家目標，政府已規劃至2030年投入9000億元預算推動相關行動，其中運具電動化是關鍵一環，並特別編列1680億元用於運具電動化與無碳化項目；近年來，台灣在多項領域中又以電動機車的成果最顯著。

邱俊榮指出，既然龔明鑫已明確指引政策方向，SMAT呼籲政府進一步協調跨部會合作，合理分配資源，落實運具電動化的承諾，全力邁向國家減碳與淨零目標。

電動機車 減碳 龔明鑫

