今年經濟成長率破5% 明年呢？ 葉俊顯：保3為目標

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，國發會主委葉俊顯則表示，今年要超過5%也很有機會，但明年在高基期的因素下，數字可能不會這麼好看，但會以保3為目標。

葉俊顯今至立院經濟委員會進行業務報告，在談及今、明年經濟狀況時指出，主計總處預測的數字已經納入即將普發1萬元現金的效益，預估可以帶動消費。

但對於明年的狀況，葉俊顯則說，主計總處預估是2.81%，國外經濟預測機構則為2.6%，而今年基期高，出口不會像今年這麼好看，但投資動能還在，只是基期因素，也會往下掉一些。

葉俊顯認為，明年的經濟成長動能會來自消費，如果搭配高雄演唱會經濟，明年表現會不錯，股市也期待維持今年榮景。