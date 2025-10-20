快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

NCC主委被提名人蔣榮先提4期許 盼實現跨領域打詐

中央社／ 台北20日電

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案。NCC主委被提名人蔣榮先提出4大期許，包括保障言論自由與多元媒體生態、推動更現代化的傳播法規、強化平台責任與透明度、實現普及且公平的網路聯接；他強調，將與社群平台業者及社會大眾溝通，實現跨領域打詐。

行政院7月底宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審蔣榮先、程明修；22日排審黃葳威、羅慧雯。

行政院秘書長張惇涵說明，4位被提名人專長涵蓋資訊、法律、傳播、財經領域，兼具學術專業及政策實務，其中，程明修為中國國民黨籍，其餘3位均為無黨籍。

蔣榮先今天出席立法院交通、教育及文化委員會聯席會議並備質詢。他首先提出4點期許，第1，希望保障言論自由，多元媒體的生態，除非導致明顯且立即的危險，不然任何言論都不應被限制，同時，確保媒體大小、背景或立場，都能有公平的發聲空間，讓社會大眾能夠接觸多元觀點。

其次，蔣榮先主張推動與時代接軌的通訊傳播法規，包含AI內容、社群平台、5G頻譜等新興議題；NCC應主動跟其他部會研擬法規及產業指引，例如相對政策、制定更開放、透明、擴大公眾參與的方式，避免政策落後技術發展。

第3，蔣榮先指出，應強化平台責任與透明度。他舉例說明，可主動要求大型社群媒體及網路平台針對假新聞、假訊息、操控演算法、用戶隱私管理更加透明，同時也跟社群平台業者及社會大眾溝通，實現跨領域打詐。

第4，蔣榮先談到應實現普及且公平的網路連接，特別是偏鄉弱勢社群，要加速推動寬頻建設、並要價格合理，縮短全民數位落差。

蔣榮先表示，NCC最重要的是維護閱聽人與消費者權益，持續打詐、強化用戶數據規範等。他也強調，NCC必須是專業、能體察民意的機關，希望大家給他一點時間，他會讓民眾看到一個「有願景、值得期待的正直獨立機關」。

根據書面資料，蔣榮先專長為資訊與網路管理，專精於人工智慧（AI）、資訊安全、醫療照護、巨量資料分析等領域，曾任成大醫院資訊長，於COVID-19疫情期間領導跨域團隊開發AI判讀模型。

延伸閱讀

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

通傳癱瘓！公民團體聯手提問 NCC委員寧缺勿濫

iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

NCC人事拖一年 藍委：適任的不擋…不適任的仍投反對票

相關新聞

今年經濟成長率破5% 明年呢？ 葉俊顯：保3為目標

主計總處8月預測台灣今年經濟成長率為4.45%，國發會主委葉俊顯則表示，今年要超過5%也很有機會，但明年在高基期的因素下...

諾貝爾經濟學獎得主：製造業回流美國不是好經濟政策

美國總統川普上任後，奉行貿易保護主義，並揮舞關稅大刀，以達到製造業回流美國的目標。不過2025年諾貝爾經濟學獎得主之一、...

八成三民眾敲碗 SMAT：跨世代、跨政黨要求政府更積極推動電動機車

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（20）日公布電動機車政策2025民意大調查，調查結果顯示，逾八成民眾要求政府應更積極...

AI泡沫化？ 葉俊顯：與網路泡沫化完全不同

國發會主委葉俊顯上任近2個月，今首次到立院進行業務報告，強調施政重點是均衡台灣、與AI新十大建設，目標全力打造台灣成為「...

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

北市府下最後通牒，要求新光人壽在10月24日之前要給答案講明價格，儘管新壽這方已不再堅持召開調處委員會來解決紛爭，並已向北市府表達願意在「新壽直接向輝達協議補償金」為前提來和北市府合意解約，但這點未獲北市府同意，雙方僵局仍難解，在24日（本周五）之前恐怕仍難明朗，接下來有三大變數，受業界矚目。

簡立峰專欄／主權AI競局 台灣算力與人才挑戰如何定位

主權AI正成為全球科技與國安焦點。美中壟斷AI優勢，其他國家則面臨基礎設施與數據都掌握在他人手裡的風險。對台灣而言，算力不足、人才培養受限，加上法律與文化在外來模型下被稀釋，形成多重挑戰。台灣該如何在國際AI競局中找到自主定位？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。