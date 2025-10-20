NCC主委被提名人蔣榮先提4期許 盼實現跨領域打詐

立法院交通、教育文化委員會聯席會議今天審查行政院提名NCC委員人事案。NCC主委被提名人蔣榮先提出4大期許，包括保障言論自由與多元媒體生態、推動更現代化的傳播法規、強化平台責任與透明度、實現普及且公平的網路聯接；他強調，將與社群平台業者及社會大眾溝通，實現跨領域打詐。

行政院7月底宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，今天排審蔣榮先、程明修；22日排審黃葳威、羅慧雯。

行政院秘書長張惇涵說明，4位被提名人專長涵蓋資訊、法律、傳播、財經領域，兼具學術專業及政策實務，其中，程明修為中國國民黨籍，其餘3位均為無黨籍。

蔣榮先今天出席立法院交通、教育及文化委員會聯席會議並備質詢。他首先提出4點期許，第1，希望保障言論自由，多元媒體的生態，除非導致明顯且立即的危險，不然任何言論都不應被限制，同時，確保媒體大小、背景或立場，都能有公平的發聲空間，讓社會大眾能夠接觸多元觀點。

其次，蔣榮先主張推動與時代接軌的通訊傳播法規，包含AI內容、社群平台、5G頻譜等新興議題；NCC應主動跟其他部會研擬法規及產業指引，例如相對政策、制定更開放、透明、擴大公眾參與的方式，避免政策落後技術發展。

第3，蔣榮先指出，應強化平台責任與透明度。他舉例說明，可主動要求大型社群媒體及網路平台針對假新聞、假訊息、操控演算法、用戶隱私管理更加透明，同時也跟社群平台業者及社會大眾溝通，實現跨領域打詐。

第4，蔣榮先談到應實現普及且公平的網路連接，特別是偏鄉弱勢社群，要加速推動寬頻建設、並要價格合理，縮短全民數位落差。

蔣榮先表示，NCC最重要的是維護閱聽人與消費者權益，持續打詐、強化用戶數據規範等。他也強調，NCC必須是專業、能體察民意的機關，希望大家給他一點時間，他會讓民眾看到一個「有願景、值得期待的正直獨立機關」。

根據書面資料，蔣榮先專長為資訊與網路管理，專精於人工智慧（AI）、資訊安全、醫療照護、巨量資料分析等領域，曾任成大醫院資訊長，於COVID-19疫情期間領導跨域團隊開發AI判讀模型。