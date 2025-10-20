廉價美國黃豆更具吸引力 待美中關係改善可望帶動走勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Farm Progress報導，近日美國總統川普宣布，決定購買美國國內的食用油，作為生產生質燃料的原料，並停止進口中國大陸廢棄食用油（UCO），以此對抗大陸拒絕購買美國黃豆的反制。但早在川普宣布之前，大陸對美國的廢棄食用油出口就已經出現下滑，而且黃豆是一種價值較高的商品，中美之間終止廢棄食用油的貿易，不太可能對廢棄食用油的買家或賣家產生重大影響。

另外，根據AG Web的報導，由於巴西黃豆的高溢價抑制大陸企業的購買興趣，大陸在今(2025)年12月及明(2026)年1月的黃豆供應預訂量並不大。巴西黃豆的基差在不斷上漲，這說明供應量正在減少，這也使得美國開始有機會把一些貨物運出美國，這或許就是最近看到太平洋西北地區基差變動的原因，而這也意味著大陸可能會動用國家儲備來滿足近期需求。

此外，美國財政部長貝森特表示，如果大陸停止對稀土元素實施新的嚴格出口管制計劃，則有可能對大陸商品的進口關稅暫停期限延長三個月以上，因此市場對於大陸重返美國黃豆出口計劃，再次升起希望。兩國領導人可能會在10月底會晤時討論這個問題。不過，船舶港口費用仍然是影響美國黃豆出口的主要因素之一，儘管大多數的行業或組織表示這不涉及散裝貨物運輸，但媒體還是對此發出很多負面報導，大陸也持續對此進行報復，這些負面因素的干擾，多少影響兩國恢復黃豆進出口的可能性。

街口投信分析，由於巴西黃豆的高溢價阻礙買家，大陸尚未確保12月和1月的大部分黃豆供應，這一發展可能促使北京動用國家儲備來滿足近期需求；然而，貿易商和市場分析師表示，大陸買家尚未完全放棄美國供應，如果兩國政府達成貿易協議，油籽加工商可能會在12月至1月期間進行採購。街口投信建議投資人短期可密切留意人為政策動態作為投資操作的趨勢觀察指標。

