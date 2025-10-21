逾 5900 億加密貨幣爆倉創紀錄 槓桿與流動性風險浮現

圖／Shutterstock 提供

全球加密貨幣市場在 10 月 11 日遭遇重擊，單日爆倉規模創下歷史次高紀錄。比特幣一度暴跌 13%，超過 193 億美元（約新台幣 5900 億元）資金在短短 24 小時內蒸發。

美中關係緊張引發暴跌 拋售潮席捲全市場

10 月 10 日，美國前總統川普宣布擬對中國商品加徵 100% 關稅，導致全球市場避險情緒升溫，加密貨幣等高風險資產迅速遭拋售。

比特幣價格（btc usd）從 12.6 萬美元（約新台幣 3843 萬元）高點快速下跌至 10 萬美元（約新台幣 3050 萬元），隨後回升至 11 萬美元（約新台幣 3355 萬元）附近。

根據 CoinGlass 數據，當日 24 小時內全球清算金額超過 193 億美元（約新台幣 5900 億元），其中高峰集中在美國時間週五下午，不到一小時內已有超過 70 億美元（約新台幣 2135 億元）倉位被平倉。全球爆倉人數突破 164 萬人。

其他虛擬貨幣亦受衝擊，其中以太幣價格單日下跌 17%，瑞波幣與狗狗幣跌幅超過 30%，穩定幣 USDE 亦曾脫鉤至 0.66 美元。

結構性問題浮現 槓桿與流動性成主因

分析指出，這場暴跌雖然與川普的關稅言論有關，但並非單一事件所致，而是多重因素疊加所引發，包括政策風險、槓桿過度使用與市場流動性不足。

1. 宏觀風險衝擊：川普宣布 11月1日對中國加徵新一輪 100% 關稅，令美中貿易關係緊張，引發美元走強與資金流向美債等避險資產。加密資產作為風險投資標的，率先受到拋售壓力。

2. 槓桿繁榮掩蓋結構脆弱：過去幾個月，大量資金透過槓桿借貸與合約操作進入市場。市場價格一旦下跌，連鎖爆倉效應迅速擴散，推高賣壓。

3. 做市商流動性失效：分析指出，多數做市商（負責提供買賣雙方報價的交易參與者）集中資源於比特幣與以太幣等主流幣，對於流動性較差的中小幣支撐力不足。例如 IOTX 等代幣因缺乏對手盤而出現大幅下跌。

另外，事件發生於台灣時間週六凌晨，正值歐美與亞洲主要市場休市時段，流動性原本就偏低，加劇價格波動。

比特幣暴跌背後，是政策壓力、槓桿風險與流動性問題同時浮現，使市場在短時間內無法承受劇烈變化。